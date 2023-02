El expresidente del Senado Antonio Fas Alzamora anunció este domingo que renuncia a su cargo en la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) para darle paso a gente nueva.

Mediante una misiva, Fas Alzamora dio a conocer su dimisión que se produce a solo días de que la Pava dé paso a una votación para elegir a los nuevos miembros de su cuerpo regente. La votación será el próximo 26 de febrero.

“Aunque se me ha solicitado para que continúe como miembro de la Junta de Gobierno, entiendo que es tiempo de permitir que otro líder tome la encomienda que me fue delegada por los populares por cuatro décadas y media. Agradezco la confianza y el respaldo de los populares que por todo ese tiempo me acompañaron a trabajar por la pava y llevaron mí mensaje de “Militancia y Unidad, es Victoria Popular”, lee la carta.

Fas Alzamora fue miembro de la Junta de Gobierno del PPD por 45 años.

De cara a las elecciones del 2024, Fas Alzamora dice en su carta que “hay mucho trabajo por hacer en estos tiempos difíciles que atraviesa el país”.