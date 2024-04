Así reaccionaron diversas figuras de la política al Mensaje de Situación del Estado ofrecido por el gobernador Pedro Pierluisi

La ola de reacciones por parte de varios funcionarios y políticos no tardó en llegar luego que el gobernador Pedro Pierluisi ofreció al país el cuarto Mensaje de Situación del Estado ante la Legislatura, en el que enalteció su gestión y sostuvo que “Puerto Rico está en plena recuperación”.

El primer ejecutivo habló por más de una hora en un discurso en el que reclamó como logros de su administración la recuperación económica y la reconstrucción de la infraestructura.

Un año después de apostar al estribillo de “haciendo que las cosas pasen” –frase que el contralor electoral le prohibió utilizar en actividades oficiales–, Pierluisi recurrió a una versión modificada del eslogan: “porque estamos haciendo lo que no se había hecho por años”, enunciado que repitió, al menos, en siete ocasiones durante el discurso.

A continuación algunas de las reacciones al mensaje.

Rafael “Tatito” Hernández, presidente de la Cámara de Representantes:

Pierluisi saluda a Rafael " Tatito " Hernández al llegar al hemiciclo (Ramon "Tonito" Zayas)

“El propio gobernador no pudo plantear aquí y evidenciar por qué la gente dice que no se ve la obra. Con un estribillo, no se resuelve. Nosotros (la Cámara) en el día de hoy cuando nos preguntaros cuáles son sus expectativas, la primera era que pudiera probarle al país que hay obra, lo que no pudo probar”.

José Luis Dalmau Santiago, presidente del Senado:

El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago. (Josian Bruno Gómez)

“Las mentiras se pueden decir, se pueden repetir, las puede decir un gobernador, pueden salir por televisión, pero siguen siendo mentiras. Lo que deja este mensaje es que uno piensa que este gobierno no solo va por mal camino, es que no sabe para donde va”.

PPD: “El gobernador ha intentado engañar al pueblo de Puerto Rico” “Hoy fuimos testigos de otro mensaje vacío e irreal”, expresó Jesús Manuel Ortiz, presidente del Partido Popular Democrático, al emitir serias críticas sobre el Mensaje de Situación del Estado de Pedro Pierluisi.

Jenniffer González Colón, comisionada residente en Washington y precandidata a la gobernación por el PNP:

Jenniffer González atiende a la prensa luego del mensaje del gobernador en el Capitolio. (Ramon "Tonito" Zayas)

“El gobernador termina su mensaje hablando de igualdad, pero él tiene una ley que se aprobó en el 2020 que le autoriza a hacer válido el mandato del voto por la estadidad a través de un plebiscito estatal donde puedan estar las opciones no territoriales y no coloniales. Yo esperaba hoy, en este mensaje, que el gobernador convocara, en noviembre de este año junto con las elecciones, esas opciones”.

Juan Dalmau, secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño:

Juan Dalmau, secretario general del PIP y aspirante a la gobernación (Xavier Araújo)

“El mensaje del gobernador Pedro Pierluisi, en lugar de ser un mensaje de situación de Estado y de las finanzas del Tesoro de Puerto Rico, se redujo a un mensaje de campaña político-electoral lleno de desaciertos y de ausencia de elementos esenciales”.

María de Lourdes Santiago Negrón, senadora del Partido Independentista Puertorriqueño:

Senadora María de Lourdes Santiago. (Suministrada)

“¿El gobernador de verdad piensa que la Junta de Control Fiscal se va a ir porque él quiere que se vaya? La Junta ha puesto por escrito, en no sé cuántas cartas, que ninguno de los presupuestos aprobados satisface el criterio de presupuesto balanceado y que, por lo tanto, se van a quedar aquí, mientras persistan las cosas como las hemos visto hasta ahora, de manera indefinida. Me parece que es una falta de respeto al país el que el gobernador se atreva a ignorar esa declaración tan específica”.

Denis Márquez, representante y portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño:

Denis Márquez, del partido Independentista de Puerto Rico, reacciona al finalizar el mensaje del gobernador en el podio. (Nahira Montcourt)

“Este mensaje es una vez más el resultado allá dentro y allá afuera de fanfarria, de poco contenido y de una realidad ausente de los problemas de este país”.

Ana Irma Rivera Lassén, senadora y portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana:

La senadora Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana, reacciona al finalizar el mensaje del gobernador en el podio. (Nahira Montcourt)

“Sin duda, ha sido un mensaje puramente politiquero. La reconstrucción social del país no se hace con consignas. No se hace con consignas un país resistente. No se hace con consignas realmente construir que pueda utilizar sus recursos naturales. Ni tampoco se hace con consignas un país hacia el futuro que Puerto Rico necesita”.

“El gobernador tiene miedo de hablar”: PIP y MVC punzan el mensaje de Pierluisi El Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana hacen serias críticas a Pedro Pierluisi por su Mensaje de Situación del Estado.

Juan Zaragoza, senador del Partido Popular Democrático:

Juan Zaragoza, senador del PPD. (Alexis Cedeño Laboy)

“Hemos escuchado hoy un mensaje politiquero, de manipulación y medias verdades que no estan a tono con la realidad que vivimos diariamente. Es un mensaje redactado para aplausos de sus empleados y allegados que no regala ni un ápice de esperanza”.

Ramón Ruiz, senador del Partido Popular Democrático:

El senador Ramón Ruiz Nieves. (Ramón “Tonito” Zayas)

“Para el sur de Puerto Rico no habló de un solo proyecto, cuando hay unos fondos federales designados. No habló de las escuelas, no habló de lo que envuelve la ‘zona cero’ que son $225 millones, de cómo se van a utilizar y nos los mencionó en su mensaje. Pero mencionó a diferentes agencias de gobierno las cuales hay movimiento político en pro y beneficio de las campañas políticas, eso sí está consignado en las 17 páginas”.

Joanne Rodríguez Veve, senador y portavoz de Proyecto Dignidad:

Joanne Rodríguez Veve, senadora de Proyecto Dignidad. (Xavier Araújo)

“Hay expreisones que hizo el gobernador que están desconectadas de la realidad. Por ejemplo, el gobernador en su mensaje dijo que la reducción de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica era un logro para la Autoridad y para el pueblo, cuando sabemos que aunque el recorte sea significativo, todavía significa un aumento de un 21% a un 24% en la factura de la luz de la gente. Eso no se puede decir que es un logro para el pueblo”.

Lourdes Ramos, representante del Partido Nuevo Progresista:

María de Lourdes Ramos, representante novoprogresista. (Teresa Canino Rivera)

“Esto es un hecho irrefutable de que hay progreso, mejoramiento de la calidad de vida y mayores oportunidades de empleo, como nunca antes visto, siendo el índice de desempleo el más bajo en la historia”.

Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico:

Luis Javier Hernandez, alcalde de Villalba. (Luis Alcalá Del Olmo)