Asignan 12 mesas adicionales a la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Ausente para acelerar conteo

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle tras las elecciones de 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“La situación no está en OSIPE. La situación está en Control de Actas, que tiene que sacar esas actas cuadradas para que OSIPE las pueda entrar”, afirmó sobre la lentitud en la divulgación de resultados.

Pero aún no se termina con la tabulación en San Juan , pese a que se logró atender y contar un maletín contaminado del precinto 3 correspondiente a la Unidad 75, que es la que contiene votos que no pueden ser leídos por la máquina de escrutinio electrónico .

“En San Juan, se supone que terminen hoy (martes), pero yo lo dudo que terminen hoy, por lo que estoy viendo. Así que (habrá que) esperar a mañana (miércoles). Yo veo que ahora, todavía, no han tirado las unidades 75 del (precinto) 4 y 3. Y no veo que hayan entrado unidades del 72, del voto por correo que ya se contaron. No las veo que hayan entrado esas actas”, afirmó Vega Borges.