La presidenta del Comité Municipal del Partido Nuevo Progresista (PNP) de Guaynabo y ex vicealcaldesa durante la administración de Ángel Pérez, la abogada Mariela Vallines, confirmó que ha recibido acercamientos de varios de los aspirantes a asumir la dirección de la ciudad, pero rechazó revelar a quién respalda por respeto a la institución política que dirige.

La renuncia de Pérez, acusado a nivel federal por actos de corrupción, es oficial hoy.

“Soy la presidenta del Comité Municipal del PNP en Guaynabo y por esa razón y por respeto a esa organización que dirijo no voy a estar haciendo público la persona a quien voy a estar favoreciendo. Ciertamente, tengo un candidato, pero entiendo que no es adecuado que yo me exprese sobre mi preferencia”, dijo.

Además, apuntó que, “bajo ninguna circunstancia”, aspiraría al cargo.

De forma preliminar, se mencionan los nombres de más de una docena de personas que aspirarían a llenar la vacante. Entre los que han confirmado su interés está el senador Carmelo Ríos y el representante José “Quiquito” Meléndez, así como Edward O’Neill, hijo del exalcalde de Guaynabo.

De igual manera, José “Pipe” Abreu, quien utilizó las redes sociales para comunicarle su interés a la ciudadanía.

A preguntas sobre si específicamente había recibido acercamientos de Abreu para que respalde sus aspiraciones, Vallines confirmó que tanto este como otros candidatos se le han acercado.

“He tenido conversaciones con distintos directores del Municipio de Guaynabo a los efectos de quienes ellos entienden quién es el mejor candidato y hemos tenido conversaciones”, dijo.

La funcionaria rechazó que vaya a impulsar alguna candidatura en particular.

“Yo voy a ayudar al pueblo de Guaynabo. Creo que el pueblo de Guaynabo está sobreviviendo una tormenta sumamente difícil para los empleados. Fui parte de la administración de Ángel Pérez, eso todo el mundo lo sabe, yo fui su vicealcaldesa durante casi tres años y, en ese sentido, puedo dar fe del desasosiego que existe en el Municipio”, expresó la también directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito de Convenciones de Puerto Rico.

Vallines confirmó que fue ella, como parte de sus responsabilidades como vicealcaldesa, quien firmó el contrato otorgado a la empresa Island Builders para la pavimentación de caminos en el barrio Río y que fue cancelado la semana pasada por la alcaldesa interina de Guaynabo, Luisa Colom García.

“Si ustedes van a los registros del Contralor, probablemente encuentren que el 99% de los contratos que surgieron durante mi incumbencia los firmé yo”, señaló.

La derogación ocurrió luego que el exalcalde de Guaynabo fuera arrestado por las autoridades federales por cargos de conspiración, soborno y extorsión y que el abogado Oscar Santamaría se declarara culpable por cargos de comisiones ilegales y soborno con fondos federales para ganar contratos con el municipio de Cataño.

Vallines sostuvo que no ha sido citada o entrevistada por las autoridades federales. Dijo, además, que no presenció ningún posible acto de corrupción durante su incumbencia.

“Si hubiera estado presente, puedes estar seguro de que hubiera hecho las acusaciones o querellas correspondientes”, respondió a preguntas de los medios.