El alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez, reveló este lunes que ha pensado desafiliarse del Partido Nuevo Progresista (PNP) ante la falta de acción que percibe en medio de situaciones actuales, particularmente los actos de corrupción de los que recientemente se han acusado a varios ejecutivos municipales y otros han admitido culpabilidad.

“Es una realidad que no se quiere entender y queremos mover las cosas en la misma línea o dirección. Yo son tan feo como tan franco. Y son cosas que vienen a la mente y no puedo descartarlo. Tengo que ser honesto cuando me preguntan”, dijo en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Indicó que los arrestos recientes de los exalcaldes de Humacao y de Aguas Buenas, Reinaldo “Rey” Vargas y Javier García Pérez, respectivamente son “síntomas” de los problemas existentes. Agregó que el error consiste en “mirar para el lado” y es un problema que no solo le concierne al PNP, sino también a los demás partidos políticos.

“La realidad es que veo estas situaciones que se dan, que no van a estar totalmente bajo la responsabilidad de lo que es la institución porque son actos particulares. Lo que sucede es que cuando tú miras en el overall (todo), estamos viendo el resultado de dónde viene el síntoma de una situación más amplia y definida, y el problema es que miramos para el lado. Estamos mirando para el lado y es como un sistema de comportamiento”, lamentó el alcalde para explicar el por qué de su frustración y de por qué ha pensado dejar las filas del PNP.

Dijo que el mirar para el lado no solo proviene de los partidos políticos sino también del país.

“Pienso que es una conducta generalizada en los partidos políticos y en el país”, afirmó.

Aseguró que su pensar y sentir lo ha hablado con el secretario general del PNP, Carmelo Ríos, y “no tan directo” con el presidente de la colectividad y gobernador, Pedro Pierluisi.

Respondió con un categóricamente “no” cuando se le cuestionó si otros alcaldes del PNP se sentían igual que él. Pero de inmediato, subrayó que no participa de las reuniones de la Federación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos municipales electos bajo la insignia de la Palma.

Ahora bien, el alcalde de Toa Baja,quien previamente fue representante, reconoció que el malestar que siente es común en algunos miembros de su partido.

“Hay gente que me ha dicho que coincide (conmigo). Lo que pasa es que no es lo mismo que lo digan ellos a un líder. Esto (la frustración y el malestar) es general, pero de una forma u otra no lo expresamos y dejamos que las cosas sigan corriendo”, lamentó.

Cuestionado sobre qué hará con su frustración, Márquez recalcó que no toma decisiones por impulsividad.

“Yo no tomo decisiones con la marea alta. Pondero todas mis decisiones y las pondero con la marea baja, en quietud porque no es juicioso tomar decisiones con incomodidades”, señaló.

“Dije que lo pensé. No estoy diciendo que lo voy a hacer y fui honesto con lo que dije y pienso que mi función ministerial es el bienestar de mi pueblo de Toa Baja y de Puerto Rico”, agregó.

Reacciona Thomas Rivera Schatz

Las expresiones del alcalde de Toa Baja generaron una respuesta rápida del senador y uno de los vicepresidentes del PNP, Thomas Rivera Schatz.

“Las expresiones de mi buen amigo y alcalde de Toa Baja, Betito Márquez, no pueden tomarse livianamente. No las comparto, pero las respeto. Un hombre decente y laborioso como él, al igual que muchos en nuestro partido, estamos indignados con los casos donde se imputa y se prueba la corrupción”, dijo el senador en su cuenta de Twitter.

Advierte que de Márquez desalifiarse del PNP, “no es el primero ni será el ultimo”. Pero advierte que con ello “hiere sin quererlo” a gente que cree en los postulados del PNP.

Además, concurre con el alcalde en que hay gente afiliada al PNP que actúa de manera contraria.

“Solo piensan en su beneficio personal. Esos son los que han generado un gran desafecto en nuestro partido”, destacó Rivera Schatz.