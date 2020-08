El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, radicará un recurso hoy al tribunal en el que peticionará que se deje sin efecto la paralización del conteo de votos que determinó la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y se divulguen los resultados preliminares de la contienda primarista que inició ayer, a la vez que se agilice para “lo más pronto posible” la continuidad del proceso.

Al mismo tiempo, los asesores legales de Bhatia –los licenciados José A. “Tony” Andreu Fuentes y Roberto Prats- adelantaron que elevarán el recurso a la consideración del Tribunal Supremo de Puerto Rico, tal como lo hizo el precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi Urrutia. De hecho, el equipo legal pedirá que se consolide con el recurso que presentó Pierluisi y que se atienda por videoconferencia hoy a las 2:00 p.m..

“Para terminar con especulaciones nuestra campaña llevará un recurso legal ante los tribunales para que se liberen todos los números y se certifiquen todos los números que se votaron ayer… quiero que se sepa la verdad”, expresó Bhatia.

“Vamos a tratar de que el Tribunal Supremo acoja nuestra demanda igual que la del candidato que hablaste (Pierluisi) y que las consoliden porque son del mismo asunto, en esencia, de la elección de ayer y para que el Supremo lo vea lo más pronto posible”, explicó Andreu Fuentes a preguntas de Primera Hora, a lo que Bhatia agregó que “en algunas cosas hay coincidencia legal, aunque no coincidencia ideológica”.

El licenciado Andreu argumentó que conforme a las leyes de Puerto Rico, al Código Electoral y a los reglamentos aplicables, cuando un precinto o colegio termina el proceso de votaciones, por ley tiene que contabilizar votos y divulgarlos.

“El acuerdo que emitió la CEE y el acuerdo entre comisionados de PPD y PNP es contrario a la ley y los reglamentos porque violentan la disposición que establece que para culminar la elección en esa unidad tiene que terminarse el proceso de contabilización… tienen que transmitirse los resultados para que el pueblo de Puerto Rico los conozca… los más importante en la democracia es la transparencia y una de las cosas a proteger es tratar de evitar el peligro, que durante el tiempo que se da para la continuación de las primarias no se vaya a dar un fraude o una manipulación de alguna manera”, expresó Andreu, al agregar que “queremos que el tribunal intervenga y minimice ese peligro”.

Asimismo, Bhatia adelantó que el recurso legal procurará también que “se termine la primaria lo antes posible”. “La primaria no ha terminado… así que voy a pedirle al pueblo de Puerto Rico un voto combativo... no hay duda ninguna de que nos están secuestrando la democracia y que la respuesta tiene que ser el voto combativo. Tenemos que salir a luchar”, reiteró.

En varias instancias, el también senador popular dijo que no confía en la ejecución de la CEE ni en la responsabilidad custodia que este organismo tiene sobre las papeletas en la que ya se emitieron votos durante el proceso iniciado ayer.

“No puedo confiar en una Comisión Estatal de Elecciones que no puede ofrecer una mínima garantía de tener unas papeletas impresas… quien no puede en lo básico no puede en lo complicado”, sostuvo.

De otra parte, Bhatia dijo que solicitó una reunión a sus contendientes, Carmen Yulín Cruz y Carlos “Charlie” Delgado, con el fin de discutir el tema.

“En aras de la unidad del Partido Popular Democrático le estoy solicitando de forma urgente una reunión -no a los asesores, no a los ayudantes legales- sino una reunión directa a Carmen Yulín Cruz y a Charlie Delgado… que nos reunamos los tres y liberemos a Puerto Rico de este secuestro. Es importante que nos reunamos los tres para fortalecer la institución que se llama el Partido Popular y fortalecer una institución más importante y grande que se llama la democracia puertorriqueña”, indicó al añadir que, de concretarse la reunión, sería la primera comunicación directa entre los tres.

“Espero que acordemos lo que estoy sugiriendo hoy… que quede clara la posición de los candidatos”, expresó al criticar que Delgado en una entrevista dijo que prefería que el proceso se anulara por completo y en otra sugirió darle continuidad.

“Charlie cambió de posición de anoche a hoy… hay que entender la posición de cada cual hoy, en este momento, y que estemos claros en las posiciones que se están tomando”, expresó.

Hace llamado a no confiar en filtración de resultados de votos

De otra parte, Bhatia criticó el hecho de que se estén filtrando resultados de votos de los precintos en los que se pudo realizar el proceso primarista, al tiempo que dijo que los datos divulgados eran falsos y buscaban la “manipulación mediática”.

“En esta lucha que se ha dado desde ayer, domingo, también se ha dado una modalidad con la que quiero terminar… es la modalidad de salir corriendo a decir quién está ganando o perdiendo la primaria… una modalidad continua de hablarle con mentira al pueblo de Puerto Rico y de acudir a la manipulación mediática”, indicó al sostener que se han enviado “números falsos”.

“Para que tengan una idea clara el 66% de los electores que iban a votar no pudieron hacerlo… casi el 70% de la gente no pudo votar. ¿Cómo es posible que alguien esté adjudicando elecciones cuando el 70% no ha votado? ¿Cómo es posible que haya analistas políticos adjudicando las primarias?”, acotó.

Agregó que de acuerdo a “comentarios anécdoticos” que le han llegado es que extraoficialmente los votos emitidos lo colocan en una “posición competitiva y ganando en estos momentos… pero faltan muchos números por llegar”.

Según la licenciada Mariel Torres, coordinadora electoral del precandidato, de 110 precintos solo 38 completaron el proceso de votación, lo que representa un 35% de la totalidad.

“De las 1,360 unidades ayer se pudo llevar a cabo el proceso en 553 unidades y eso representa un 40%. Con relación a los 1,803 colegios, solamente en 733 colegios se llevó a cabo el proceso de votación y esto representa un 41%”, añadió.