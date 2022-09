Segismundo Gutiérrez, uno de los dos candidatos a la silla que dejó vacante el senador Henry Neumann, presentó esta tarde un recurso de injuction en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan solicitando que se detenga la elección de este domingo hasta tanto no se le entreguen las listas con la información completa de los electores del Partido Nuevo Progresista (PNP) que pueden participar del evento.

Gutiérrez narra en el recurso presentado que desde agosto pasado solicitó a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) la entrega de las listas de los electores del PNP y al cabo de unos días solo se le proveyó un listado “incompleto”, sin el número de elector, el teléfono y su correo electrónico.

Posteriormente, indicó Gutiérrez, junto a su abogado Humberto Cobo Estrella, que la CEE le comunicó que la información que solicitaba era “confidencial”.

Ambos dijeron que solicitan el listado completo a tono con lo que estipula el Código Electoral en su artículo 7.11, que establece que “todo aspirante tenga acceso, con no menos de 60 días de anticipación a la realización de la votación, a la lista de electores, afiliados o delegados, según corresponda, incluyendo los datos de contacto que tenga el partido de cada uno de estos, como por ejemplo, direcciones, teléfonos y correos electrónicos, entre otros”.

Tras insistir en el listado, se le entregó la información, nuevamente, incompleta, afirmó Gutiérrez.

“Si era confidencial por qué le contestaron eso y, si era confidencial, porque la ley requiere que se nos provea y luego le dan la información incompleta”, cuestionó el abogado.

“Esa información (que solicita) tenían que habérsele dado desde el principio. No esperar que se la pidieran, que le dijeran que era confidencial y luego dársela incompleta”, abundó.

El abogado agregó que el tribunal debe contestar el recurso con celeridad puesto que la elección está pautada para este domingo. Gutiérrez se mide frente en la elección al representante Juan Oscar Morales.

Neumann renunció a su puesto como senador por el distrito senatorial de San Juan efectivo el 30 de junio.

El recurso de injuction o entredicho busca que el tribunal ordene algo. Es un recurso extraordinario.

“Ahora queda del tribunal tomar una decisión. Lo que yo espero es que lo haga lo antes posible. La realidad es que lo único que se está esperando es transparencia”, dijo Gutiérrez.

“La realidad es que es bien, bien lamentable y decepcionante. Si queremos llevar los procesos de una forma limpia y transparente no debería ser así. Llevo desde que tengo uso de razón votando por el PNP en todas las elecciones. Esto no es cuestión de militancia o falta de cariño al partido. He estado de la mano del partido los últimos 20 años y pidiendo la estadidad desde que tengo uso de razón”, sostuvo el candidato.