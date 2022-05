El gobernador Pedro Pierluisi dijo este jueves que pondría las manos en el fuego por cualquier miembro de su comité de campaña porque no tuvieron ningún vínculo con el súper PAC Salvemos a Puerto Rico, Inc., cuyo presidente Joseph Fuentes Fernández se declaró culpable de falsificar, ocultar o encubrir, mediante esquema, la identidad de los donantes que aportaron $495,000.

Mientras que la hermana del gobernador, Caridad Pierluisi, defendió a su esposo, Andrés Guillemard, y sostuvo que ni él ni nadie de la campaña política coordinó recaudación de fondos con Salvemos a Puerto Rico.

Con evidente molestia, el gobernador contestó preguntas sobre este tema tras participar de una conferencia de prensa en el Antiguo Casino de Puerto Rico.

“He dicho -y repito- que mi comité de campaña no coordinó sus actividades electorales con ese PAC o cualquier otro PAC. Andy Guillermard llevó a cabo actividades de recaudo para mi comité. Eso es de conocimiento público”, afirmó el gobernador.

“Yo respondo por mi comité y todos los que trabajaron en mi comité, incluyendo a mi cuñado (Guillemard). Pongo las manos en el fuego por mi comité y todos los que trabajaron en mi comité. No coordinaron con PAC alguno, incluyendo ese PAC. Y por cierto, esas querellas (radicadas contra su comité de campaña política) no prosperaron. ¿Saben por qué? Porque no se coordinó. Así que este asunto para mí está finiquitado”, continuó diciendo con molestia.

Recalcó que no hubo coordinación con PAC alguno y su comité de campaña.

“Lo vuelvo a repetir, y espero que aquí quede porque cuántas veces lo voy a tener que decir, que eso no ocurrió”, afirmó.

“Lo que yo les estoy diciendo y lo voy a decir en cualquier foro, ante Dios y ante Dios, no, que no se coordinó. O sea, que por más que insistan van a acabar en el mismo sitio”, abundó

Por su parte, su hermana -en otro aparte con los periodistas- recordó que fue directora de la campaña política del gobernador. Dijo que nunca ha sido entrevistada por las autoridades federales y su esposo tampoco.

“Yo sé que no hubo ninguna coordinación, nadie de la campaña. Yo te puedo decir que nadie de la campaña, incluyéndome a mí o cualquier persona que haya estado vinculada dentro de la campaña, hizo una coordinación con ese PAC”, dijo.

Expresó desconocer por qué se implica a su esposo con el PAC.

“Somos supertransparente. Aquí no hay nada escondido ni nada. La campaña de pedro Pierluisi nunca ha tenido una coordinación con ese PAC o cualquier otro”, recalcó.