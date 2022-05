Mientras que el gobernador Pedro Pierluisi dijo este jueves que debía evaluar la medida que discute la Legislatura para que cualquier familiar suyo asignado a trabajar su oficina rinda informes de ética gubernamental, su hermana Caridad Pierluisi, opinó que entiende que no debe cumplir con ese criterio porque no le aplica.

“Yo tendría que evaluar el proyecto. A ver si es razonable, prudente y razonable lo que hace. Uno no legisla por una persona en particular. Usualmente, tú legislas a base de una situación y lo tienes que justificar. O sea, yo lo que sí puedo constatar es que ella ha cumplido con todas las exigencias y requerimiento que hizo la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Eso es lo que puedo decir. Si cambian esos requerimientos o esas regulaciones, si cambian la ley, pues también yo estoy seguro que va a cumplir. Eso es lo que les puedo decir”, dijo el gobernador.

Sostuvo que previo a nombrar a su hermana como directora de su oficina en La Fortaleza, consultó con la OEG.

“Antes de yo designarla como directora de mi oficina propia consulté a la Oficina de Ética Gubernamental y seguimos las guías que nos ofreció la OEG. Entonces, bajo esas guías… Bueno y ella ha estado cumpliendo con esas guías. Eso es todo lo que puedo decir”, indicó.

La Cámara de Representantes evalúa el proyecto 505 que busca desalentar el nepotismo y exige que cualquier pariente del gobernador que trabaje en su oficina deberá rendir informes a la OEG. La medida es de la autoría del presidente y vicepresidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández y José “Conny” Varela.

Pero cuestionada sobre el tema, la hermana del primer ejecutivo dijo que considera innecesario rendir informes a la OEG.

“La realidad es que la posición que yo ocupo no, no necesita hacer, rendir nada a Ética. Pero, no me corresponde a mí decidirlo. Eso no lo establezco yo”, sostuvo la mujer que en el pasado se le ha cuestionado públicamente el uso de escoltas.

Según La Fortaleza, la hermana del gobernador no devenga ingresos por dirigir su oficina.

“La gente que tienen que rendir informes de ética son la gente que tienen a su cargo, por ejemplo, cuando tienen que hacer RFP (solicitudes de propuestas). Cuando tienen que otorgar contratos, que bregan con fondos. Mucha gente que tiene que ver finanzas tienen que hacer informes de ética y eso tiene un valor importante. En mi posición, eso no está debajo de mí. Yo no hago eso”, sostuvo la hermana de Pierluisi.

“Ahora, si la ley cambia, pues claro que sí. No hay nada malo con hacer eso”, agregó.

¿Voluntariamente, usted no lo haría?, se le cuestionó.

“Es que no tengo por qué hacerlo. O sea, yo no estoy recibiendo nada. Yo no estoy evaluando nada así, que tenga que caer en… no sé. Eso es algo que no me toca a mí”, respondió.

“Mi rol en la Oficina del Gobernador es administrar el personal. Por ejemplo, que las cosas que se hagan eficientemente. Si el gobernador tiene que tomar una decisión, por ejemplo, yo me tengo que asegurar que él tiene toda la información necesaria”, explicó además de decir que maneja el calendario del primer ejecutivo. “Yo no brego con contratos, con compras. Eso no me toca a mí”.