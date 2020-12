La alcaldesa saliente de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, argumentó hoy que el alcalde entrante y senador Miguel Romero experimentará como nuevo regente de la capital el fruto de las decisiones que tomó al votar a favor de medidas legislativas que afectaron al gobierno municipal.

En una conferencia de prensa para atender otro tema, Cruz Soto procuró defenderse de las imputaciones y revelaciones que han surgido durante los dos días de vistas públicas entre los comités de transición y que reflejan un complicado escenario económico y fiscal para la ciudad.

“Ahora se va a tener que enfrentar al daño que le hizo al Municipio de San Juan solamente para sacarme de carrera”, dijo Cruz Soto al referirse a Romero.

La alcaldesa se refirió al voto a favor de Romero en las piezas legislativas que disolvió el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y el que creó el sistema de pago de pensiones Pay as you Go, que le aplicó al gobierno municipal una carga adicional que ha afectado sus operaciones, según dijo.

Cruz Soto afirmó que heredó un municipio con $157 millones en deudas y lo entrega sin déficit operacional, cuando el último del excalcalde de Jorge Santini fue de $111 millones. Mencionó que les otorgó a los policías municipales su primer aumento salarial en 14 años, que el crimen se ha reducido, aumentó el salario mínimo, incrementó las licencias de maternidad y paternidad, que el Hospital Municipal está acreditado por los próximos tres años y con equipo suficiente y que amplió el sistema educativo del municipio.

“Pero tengo $114 millones menos. El BGF se quedó con $140 millones de San Juan”, dijo Cruz Soto. “Les di dos aumentos salariales de $75 a los empleados municipales y el tercero no se pudo dar porque habían comenzado a afectarse las finanzas de todos los municipios”, dijo Cruz Soto al cuestionar si Romero honrará el tercer aumento salarial.

“Me temo que para esto están buscando excusas: para aumentar el CRIM, las patentes a pequeños comerciantes, para cobrar el recogido de la basura y para despedir empleados o reducirles la jornada”, dijo Cruz Soto.

La alcaldesa indicó que el sistema nuevo de pensiones incrementó la aportación de la ciudad de $13 millones a $56 millones y Romero, como Senador por San Juan, avaló ese cambio.

“Ahora tiene que decidir si sigue mi pelea contra Retiro y la hace suya o si sigue los intereses del voto que emitió”, dijo Cruz Soto, quien defendió el incremento en el total de empleados de la ciudad, que incluye 75 maestros que estaban por contrato y poco más de 300 empleados que estuvieron bajo la clasificación de irregulares por entre 10 y 15 años.

“Mi invitación al Senador es que deje la pelea pequeña”, dijo Cruz Soto al recordar las objeciones del presidente del comité de transición de Romero, Manuel Díaz Saldaña, al color de la bandera de Puerto Rico ubicada en el salón de reuniones en que se realizan las vistas públicas.

“Y ayer llegaron al extremo de pedir que las 30 carpetas las pusiéramos en el orden que querían verlas”, dijo Cruz Soto.