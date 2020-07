La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció hoy, viernes, que se sometió a un aislamiento voluntario tras conocer que tuvo contacto con una persona que arrojó positivo a COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter, la ejecutiva municipal comunicó que recibió la noticia ayer y, rápidamente, tomó las medidas para comenzar un proceso de cuarentena y hacerse la prueba del nuevo coronavirus.

“En el día de ayer se me notificó que una persona con la que había estado en contacto incidental el domingo dio positivo a una prueba de COVID. Me estoy sometiendo al periodo de aislamiento y ya me realicé la prueba dado el número de días que había transcurrido”, escribió Cruz Soto.

“Ambas personas teníamos mascarillas en todo momento. No tengo síntomas y me encuentro bien. Hasta no recibir el resultado estaré trabajando desde mi hogar. TODOS debemos estar atentos y usar mas carilla en TODO momento y lavarnos las manos con frecuencia”, añadió.

PUBLICIDAD

La alcaldesa se suma así a otras figuras del Partido Popular Democrático (PPD) que desde hoy se sometieron a una cuarentena voluntaria por haber estado en contacto con alguien que arrojó positivo.

Entre ellos, el primero en anunciar que se encuentra en aislamiento fue el representante popular José “Conny” Varela que arrojó positivo a la prueba molecular de COVID-19. El legislador compartió ayer en una actividad en la que varios integrantes de la pava endosaron al precandidato a la gobernación por el PPD Eduardo Bhatia.

De hecho, Bhatia anunció que suspendió hasta nuevo aviso todas sus actividades de campaña y se someterá a un proceso de aislamiento en lo que recibe los resultados de la prueba.