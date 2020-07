El representante popular José “Conny” Varela Fernández arrojó positivo a la prueba molecular que detecta el COVID-19 y hoy está comunicando el resultado a las personas con las que tuvo contacto, particularmente los líderes de su partido y los empleados de su oficina legislativa.

“Yo me sometí a la prueba el miércoles y al llamar (para obtener el resultado) me indican que arrojé positivo. Estoy aquí (en la casa) y no voy a salir. Estoy guardando la cuarentena y voy a estar en constante comunicación con mis médicos”, dijo el representante a El Nuevo Día.

“Gracias a Dios, me siento bien. No tengo síntomas. Yo me había hecho la prueba en la Cámara, cuando se anunció y nada. Parece ser (que me contagié) en los últimos días que estuve en contacto, en reuniones con la gente todas esas cosas. No sé de dónde me contagié”, agregó.

Varela Fernández dijo que pese a no tener los síntomas del virus, optó por hacerse la prueba molecular porque planificaba un encuentro familiar en estos días y quería estar seguro de que no tenía COVID-19.

El representante, quien es legislador desde 1993, participó ayer, jueves, de una conferencia de prensa en la que el precandidato a la gobernación por el PPD, Eduardo Bhatia, recibió el endoso de los alcaldes de Carolina, José Carlos Aponte; Cayey, Rolando Ortiz y el de Guayanilla, Nelson Torres Yordán.

Endosando al senador Eduardo Bhatia Gautier para la Gobernación en la primaria del PPD 2020, junto a los alcaldes Nelson... Posted by Conny Varela on Thursday, July 16, 2020

En esa conferencia, ofrecida en la sede del PPD, en Puerta de Tierra, también estuvieron otros líderes de la Pava como el representante Ángel Matos.

“Estoy llamando a todo el mundo... mis empleados y la gente con la que estuve. Ya hablé con Bhatia y Matos. Se lo voy a comunicar ahora a los demás”, aseveró.

Esta misma semana, el presidente del PPD, Aníbal José Torres, anunció que quedaban suspendidas todas las actividades multitudinarias ante el aumento en casos de COVID-19 en la Isla.

Torres no respondió a llamadas de este medio que intentaba saber qué medidas, si alguna tomará.