CEE abrirá 29 Juntas de Inscripción Temporeras para transacciones relacionadas con las elecciones generales

“Depende de la transacción, estamos hablando de 24 horas si la transacción se puede confirmar por parte del control de calidad que no requiera un impacto a la dirección. Toma más tiempo, aproximadamente una o dos semanas, a lo que llega la normalización de la dirección. No obstante, recientemente, la Comisión aprobó la intervención de una compañía privada que nos va a estar desarrollando un programa, a través de una fórmula particular, el poder trabajar directamente o más rápido con estas direcciones, identificando su precinto y su unidad”, respondió Padilla Rivera, a preguntas del presidente de la comisión cameral, el representante popular José “Conny” Varela.