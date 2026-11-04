Comienza el cierre de urnas en las elecciones intermedias de Estados Unidos

Las primeras urnas comenzaban a cerrar el martes mientras los estadounidenses, enojados por los altos precios y la guerra contra Irán y preocupados por la corrupción al interior del gobierno, salían a votar en unas elecciones legislativas que servirán como referéndum sobre el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Las elecciones podrían cambiar drásticamente el panorama en Washington. Los demócratas se mostraban cautelosamente optimistas sobre sus posibilidades mientras veían a los republicanos pasar el tramo final de la campaña inyectando decenas de millones de dólares en estados y distritos que Trump ganó con holgura hace apenas dos años. Apuntan a que el descontento por el fracaso de Trump a la hora de cumplir su promesa de abordar el aumento de los costos, la guerra con Irán, y la percepción de que se ha centrado más en adornar la capital del país que en las dificultades de la gente para pagar gasolina depriman la participación republicana y lleven a sus propios votantes a las urnas.

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Los republicanos mantenían la esperanza de que su abrumadora ventaja de dinero ayudará a contener la marea, pero se preparaban para perder el control de la Cámara de Representantes y luchaban por conservar el Senado, un desenlace que parecía improbable a comienzos de este año, dado un mapa que muchos consideraban favorable al partido.

En los primeros resultados, el senador demócrata Mark Warner fue reelegido con facilidad en Virginia, mientras que la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz ganó un nuevo escaño en Florida después de cambiar de distrito en respuesta a la redistribución de distritos por parte de los republicanos.

Aun así, los márgenes son estrechos en ambas cámaras y uno o dos escaños podrían inclinar la balanza. Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro bancas entre los 100 miembros del Senado para obtener la mayoría, y la mayoría de las contiendas más reñidas están en estados de tradición republicana. En la Cámara de Representantes, de 435 miembros, solo necesitan tres.

Más de 59 millones de personas ya habían emitido su voto antes del martes, según un análisis de The Associated Press, superando la participación del voto anticipado de 2022.

Trump, cuyo partido ha tenido dificultades para movilizar a los votantes poco frecuentes, ha pedido a los electores que actúen como si él estuviera en la boleta, incluso cuando muchos candidatos republicanos han intentado mantener distancia.

La agenda agresiva de Trump incluyó paradas en los estados más republicanos, entre ellos Kansas, Mississippi y Carolina del Sur, lo que subrayó los desafíos de su partido.

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El martes, declaró en una entrevista con Fox News Channel que “la inflación está resuelta”, aunque los precios al consumidor subieron 3,6% en septiembre respecto de un año antes, informó el Departamento de Comercio la semana pasada.

“Creo que los resultados van a ser mejores de lo que creen”, dijo Trump sobre las elecciones.

Los votantes califican a Trump

Los centros de votación abrieron a primera hora del martes y sin grandes afectaciones en la costa este. En el condado de Westchester, en los suburbios de la ciudad de Nueva York, funcionarios dijeron que las boletas se colocaban en bolsas de emergencia para su conteo posterior debido a un problema con las máquinas que aceptan boletas de papel. Subrayaron que las papeletas permanecerían seguras.

En Raleigh, Carolina del Norte, el bibliotecario James Moore dijo que votó por los demócratas en respuesta al gran proyecto de recortes de impuestos de Trump.

“Estoy pagando más impuestos. Estoy pagando más por mi atención médica. Estoy pagando más por todo”, subrayó. “Necesitamos más representantes en el Congreso que alcen la voz frente a Trump”.

El martes, Mark Barker, de Palm Beach Gardens, Florida, dijo que Trump era lo primero que tenía en mente mientras votaba.

“He estado siguiendo a Trump todo el tiempo. De verdad creo que está haciendo un trabajo increíble”, dijo Barker, al mencionar la promesa del presidente de 5.000 dólares para cada adulto en Estados Unidos si los republicanos retienen el control del Congreso, la política fronteriza y la guerra en Oriente Medio. “Todo lo que ha hecho ha sido sobresaliente”.

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Trump ha seguido haciendo afirmaciones falsas sobre fraude electoral, como insistir en que no ciudadanos están votando en masa. Su gobierno ya presentó demandas en Alaska y California. Los demócratas temen interferencias e intimidación a votantes, y el Departamento de Justicia federal amenaza con procesar a funcionarios electorales locales.

Las decisiones de Trump podrían resultar costosas

Los republicanos habían intentado desafiar el precedente histórico —casi siempre el partido del presidente pierde escaños en las elecciones de mitad de mandato— con un agresivo esfuerzo de redistribución de distritos destinado a crear un mapa electoral más favorable. Pero el plan podría quedarse corto, ya que nuevos distritos trazados en Florida y otros estados considerados “seguros” para los republicanos podrían no votar de esa manera.

Otras decisiones de Trump podrían resultar costosas. En Texas, Trump trabajó para sacar al senador John Cornyn, un veterano en el cargo, en favor del fiscal general Ken Paxton —quien se ha visto envuelto por escándalos—, preparando el terreno para una contienda extraordinariamente cara contra el candidato demócrata James Talarico, con quien los demócratas esperan les ayude a cumplir su sueño de darle la vuelta al estado.

Y en Carolina del Norte, el senador Thom Tillis optó por retirarse tras chocar con Trump. El reemplazo elegido por el mandatario, el expresidente del Comité Nacional Republicano Michael Whatley, ha tenido dificultades para ganar tracción frente al candidato demócrata, el exgobernador Roy Cooper.

“Todo depende de la participación. Si logramos que nuestros votantes salgan, ganamos”, comentó el presidente del Comité Nacional Republicano, Joe Gruters.

El Senado y la Cámara de Representantes están en juego

En el Senado, los demócratas se han mostrado más confiados en sus posibilidades de ganar Carolina del Norte y conservar Georgia, donde el senador Jon Ossoff se enfrenta al representante republicano Mike Collins. Otros campos de batalla clave incluyen Ohio, donde el exsenador demócrata Sherrod Brown desafía al senador republicano Jon Husted, y Alaska, donde el gobierno de Trump presentó una demanda para bloquear la certificación de los resultados del Senado si el actual senador republicano Dan Sullivan pierde la contienda, citando la presencia de un segundo candidato llamado Dan Sullivan en la boleta.

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Los republicanos, por su parte, esperan poder conservar escaños en estados como Iowa, Kansas y Maine, y ganar Michigan, donde Mike Rogers se enfrenta al progresista Abdul El-Sayed, uno de un grupo de candidatos de izquierda que se impusieron en las primarias demócratas esta temporada electoral. La exrival de El-Sayed en las primarias, Haley Stevens, sacudió la contienda al respaldar a Rogers, renovando el foco sobre las tensiones en torno a Israel y la dirección del partido.

En la Cámara de Representantes, los republicanos intentan aferrarse a su estrecha mayoría, mientras los demócratas buscan voltear escaños en estados que Trump ha ganado repetidamente, desde Florida hasta Texas hasta Iowa .

La gran mayoría del gasto republicano en pautas televisivas durante la elección general —el 88,1%— se destinó a estados y distritos que Trump ganó en 2024, según un análisis de The Associated Press de datos de AdImpact, una firma de seguimiento de medios. Eso incluyó más de 850 millones de dólares en reservas de anuncios en estados y distritos que Trump ganó por 10 puntos o más.

Hay mucho en juego en Washington

Los resultados moldearán los últimos dos años del segundo mandato de Trump, después de que la mayoría republicana en el Congreso aprobó de forma automática gran parte de su agenda. Aunque el mandatario ha demostrado habilidad para superar los intentos por contenerlo, si los demócratas toman el control de siquiera una de las dos cámaras del Congreso, se abrirán las compuertas a investigaciones y posibles juicios políticos. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el magnate tecnológico Elon Musk, quien fue asesor de Trump, figuran entre los posibles objetivos.

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El líder demócrata en la cámara baja, Hakeem Jeffries, de Nueva York, quien está en posición de hacer historia como el primer presidente negro de la Cámara de Representantes si su partido arrasa y llega al poder, ha delineado una ambiciosa agenda de 100 días centrada en reducir el costo de vida y en una supervisión agresiva del gobierno de Trump.

El Senado podría convertirse en un respaldo clave para las prioridades de Trump si los republicanos retienen el control o en un nuevo centro de poder para los demócratas, que podrían usarlo para frenar nominaciones presidenciales y desafiar la agenda de la Casa Blanca.

Un desempeño particularmente sólido de los demócratas también daría impulso al grupo de posibles candidatos presidenciales que esperan entre bastidores, como el gobernador de California, Gavin Newsom, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg. También podría complicar los caminos del vicepresidente JD Vance y de otros republicanos que quizá busquen convertir su lealtad al presidente en impulso político.

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