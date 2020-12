El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz’, denunció este lunes que ha encontrado 92 electores que posiblemente votaron dos veces en las elecciones generales.

En conferencia de prensa en el coliseo Roberto Clemente, en San Juan, donde se conducen los trabajos de escrutinio general, Cruz precisó que encontró que en el precinto 1 hubo 43 electores que votaron en 26 colegios -de un total de 98- pese a que sus nombres estaban en las listas de exclusión. También dijo que en el precinto 2, en 25 colegios de votación -de un total de 98- hubo 49 electores que igualmente votaron aunque estaban en las listas de exclusión.

“Un elector que aparece en la lista de excluidos, en cualquier elección, pero más en esta que en cualquier otra, es porque solicitó y le fue aprobado una modalidad de voto adelantado en las categorías que todos conocemos. Aquí hay 92 electores que tenían esa categoría, de excluídos, porque habían solicitado el voto adelantado. Lo que tocaba era que los procedieran al colegio de añadido a mano para allí verificar que, en efecto, no hay un doble voto. Sin embargo, eso no ocurrió. Se les permitió votar”, afirmó Cruz.

“Estos no son casos aislados. Un elector por aquí, otro elector por acá. Estamos hablando que en esos precintos ya tenemos 92 casos que requieren investigación en todas las listas, de todas las modalidades. Mi recomendación a la CEE es que esto no puede ser que un funcionario vaya a una mesa y verifique las listas. El país espera de la Comisión certeza”, puntualizó Cruz.

Explicó que el proceso que estableció la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para atender irregularidades halladas en el escrutinio general no es el correcto. Precisó que tras la determinación del Tribunal Supremo de que el escrutinio debía ser reanudado y no podía ser detenido, la CEE determinó que las listas de los electores que votaron usando alguna modalidad del voto adelantado estarían en una mesa. Al abrirse cada maletín, un funcionario que quiera verificar una posible irregularidad debe abandonar la mesa y acudir a la que tiene las listas para verificar las listas.

“Mi sugerencia es que esto sea para investigación, que no me exijas a mí que si voy a levantar algo que sea en el momento. No. Miremos esto con calma. Las listas están ahí”, recalcó Cruz.

Esa sugerencia la plantearía Cruz hoy al presidente de la CEE, el juez Francisco Rosado Colomer.

“Esto hay que investigarlo con calma. Ya no son casos aislados. Ya no estamos en el mes de junio cuando se denunciaba. Ahora estamos en tiempo real”, dijo.

Declaraciones juradas

Además, Cruz presentó dos declaraciones juradas de alegadas irregularidades con el voto adelantado. Detalló que el elector Eusebio Hernandez Jiménez, residente en Quebradillas, atestiguó que no votó mediante el voto adelantado a domicilio, pese a que lo solicitó y tras comunicarlo a la Junta de Inscripción Permanente, allí se le informó que ya había votado.

“Él no ha votado. Nunca ha votado. Tampoco aceptó la invitación de la CEE de que fuera votar el día 3 (de noviembre)”, contó Cruz.

Agregó que tiene también una declaración jurada de una funcionaria de colegio del PPD que vio en su colegio y votó, el pasado 3 de noviembre, a un elector de apellido Nevares Fernández que previamente había votado usando el voto adelantado a domicilio. Cruz dijo que pese a que la funcionaria del PPD lo advirtió en el colegio a los demás funcionarios, se le permitió votar nuevamente a ese elector.

“No podemos estar escondiendo esto debajo de la mesa”, sentenció Cruz.

Victoria Ciudadana ya llevó casos al pleno de la CEE

Las denuncias de Cruz se unen a las que hiciera previamente el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín. De hecho, la semana pasada Valentín presentó al pleno de la CEE seis casos de supuesto doble voto.

Tras ser analizados, dijo Valentín, se corroboró que dos votaron doble.

“Uno es una firma claramente en votación doble que la firma no coincide y por eso su invalidez y el otro firmó en una lista y en la otra que votó a domicilio, aparece (firmando) con una X. Se decidió hacer un comité de querellas compuesto por representante de todos los partidos y de la presidencia (de la CEE)”, afirmó Valentín a El Nuevo Día.

“La CEE lo que haría es corroborar las listas y firmas y entonces se somete a las autoridades”, agregó.

Valentín dijo que aún no se ha creado el comité.

Ahora bien, Cruz dijo que “no debería haber ni un solo caso (de votación doble). La CEE tiene mecanismos en muchas de sus áreas antes, durante y después del proceso de votación para garantizar el que todo fluya con normalidad”.

“Esto es anormal, que puedan haber tantos casos de electores que a pesar de estar en las listas de exclusión les permitieran votar en el colegio es absolutamente anormal. Este es mi tercer escrutinio. Esto yo nunca lo había visto”, sentenció.