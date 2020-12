El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, presentó este lunes una petición a la Comisión Estatal de Elecciones y a su presidente Francisco Rosado Colomer, para que no proceda con la certificación oficial de Carlos Ramos Otero como legislador municipal de Guayanilla por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Cruz indicó en conferencia de prensa que Ramos Otero no puede ser certificado por la CEE por no cumplir con el Código Electoral ni con el Código Municipal, ya que su residencia no es en Guayanilla sino en otro precinto electoral.

“Él (Ramos Otero) estuvo en la papeleta (municipal de Guayanilla) de manera ilegal”, sentenció Cruz.

El comisionado electoral del PPD solicitó a la CEE que se consigne ese escaño 11 en Guayanilla al legislador municipal que más votos acumule entre los restantes legisladores de los demás partidos políticos.

“La CEE no puede certificar como legislador municipal a una persona que reside en otro precinto ya que esto va en contra del Código Electoral. Ni el candidato a alcalde de Guayanilla ni el candidato a legislador municipal le notificaron a la CEE que el 7 de septiembre de 2020, Ramos Otero hizo una transferencia electoral para domiciliarse a Las Marías”, sostuvo Cruz.

PUBLICIDAD

Agregó que el cambio de domicilio descalifica al candidato a aspirar al puesto de legislador municipal en Guayanilla. El pasado 8 de noviembre Ramos Otero renunció al escaño al que fue electo el 3 de noviembre, dijo Cruz.

“Este señor tuvo trece días para advertir a la CEE de que no cumplía con el Código Electoral ni con el Código Municipal. Qué hizo asegurarle el escaño al PNP”, sentenció.

“Estamos en total oposición a que se emita una certificación a favor del candidato y le solicitamos al presidente de la Comisión que el candidato se tenga como no electo y se consigne el escaño número 11 al legislador de cualquier otro partido que más votos acumuló en las elecciones generales del 3 de noviembre”, dijo Cruz.

Para aspirar al cargo de legislador municipal se tiene que cumplir con varios requisitos entre ellos ser domiciliado del lugar al que se intenta representar y ser elector del precinto en el cual se aspira. El Artículo 1.021 del Código Municipal, inciso (b) establece: estar domiciliado y ser elector cualificado del municipio correspondiente. Requisito que incumplió el aspirante, dijo Cruz.

“Es inadmisible que tanto el alcalde certificado preliminarmente como el candidato a legislador municipal hayan ocultado una información tan importante. Con sus actos engañaron no solo a la Comisión Estatal de Elecciones sino también a todos los electores hábiles de Guayanillas quienes depositaron la confianza en ambos al elegirlos”, indicó Cruz.

“Presentar con fecha del 8 de noviembre una carta de renuncia al escaño aspirado es hipócrita. Esa carta debió presentarla al momento de hacer la transferencia o antes”, agregó.