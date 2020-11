Cuatro de los cinco comisionados electorales cuestionaron ayer, lunes, las cifras preliminares provistas por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), particularmente porque no hubo controles internos o un inventario adecuado para contar el voto ausente y el voto adelantado.

De hecho, el presidente de la CEE, el juez Francisco Rosado Colomer, confirmó a El Nuevo Día que al 6 de noviembre cuando se determinó concluir el conteo de votos a cargo de la Junta Administrativa de Voto Ausente y de Voto Adelantado (JAVA), solo se lograron cuadrar las actas de 9 de los 110 precintos en las mesas que contabilizaban 141,106 papeletas que no fueron leídas por las máquinas de escrutinio.

Por lo tanto, las actas de 106 precintos no están cuadradas y deberán ser verificadas en el escrutinio general que arranca hoy martes en medio de serios cuestionamientos y dudas sobre los resultados preliminares ofrecidos.

¿Son confiables o certeros los resultados preliminares de la CEE?

“Para nada son certeros. Yo quisiera ir al tribunal e impugnar la elección completa, pero el razonamiento legal para hacer una impugnación de esta naturaleza es que tienes que presentar pruebas, evidencia. Lo que tengo es un desmadre que cuando trato de explicar la gente no lo entiende”, respondió el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Nicolás Gautier, quien exige a Rosado Colomer una investigación “inmediata” por un supuesto descuadre con el conteo de votos adelantados por correo y a domicilio, particularmente con la papeleta estatal.

Cuatro de los comisionados cuestionaron los mecanismos de control interno que usó la JAVA.

“Aunque todos teníamos representación (en la JAVA) la realidad es que el proceso como tal fue tan atropellado desde las etapas de solicitud y tan sobrecogedor porque estamos hablando de más de 222,000 electores que se tornaba imposible de fiscalizar cada etapa del proceso”, sostuvo el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín.

Su homólogo de Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau, recordó que desde antes de las elecciones advirtieron que la JAVA no estaba lista ni podría lidiar con tanta solicitud de voto ausente y voto adelantado, impuesta por un nuevo Código Electoral.

“El sábado todos estuvimos de acuerdo en que había que detener el proceso de las actas porque no cuadraba con respecto al voto adelantado”, dijo el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Héctor Iván Aponte, quien subrayó que el escrutrinio será vital para verificar el conteo de la JAVA, pero durará más de dos semanas.

El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Héctor Joaquín Sánchez, atribuyó las quejas de sus homólogos a la “politiquería” porque los partidos de oposición se dedicaban “a entorpecer” mientras se realizaba el trabajo en JAVA.

Al cierre de los trabajos de JAVA, el viernes pasado, tampoco se llegaron a contar más de 45 maletines con papeletas, cuya cantidad se desconoce. “Son 16 maletines de los precintos 103 al 110 y existían bastantes maletines que tampoco se habían terminado, cuyo contenido y número de papeletas no se sabe. Eran cerca de 32 o 42 maletines que faltaban por terminar de contar”, detalló el presidente de la CEE.

Igualmente, hay 2,322 sobres con papeletas de voto adelantado por correo que aún no recibe la CEE de los 57,307 sobres que envió a los electores, detalló Rosado Colomer. La CEE sí recibió ya 52,815 sobres de voto adelantado por correo y otros 2,170 sobres con papeletas fueron devueltos a la CEE por el Servicio Postal.

Además, confirmó a El Nuevo Día que hasta cinco colegios de votación regulares no pudieron transmitir sus resultados el pasado 3 de noviembre y, al momento, esos votos no han sido contabilizados y tampoco han aparecido las tarjetas que grabaron esos sufragios en las máquinas de escrutinio electrónico.

“Cuando cerró el evento hubo 92 colegios que no transmitieron. Eso (los maletines con las papeletas votadas) se llevó a Operaciones Electorales y allí se identificó tres colegios que no aparecieron. Lo que tenemos son las papeletas y eso lo que quiere decir es que hay que volver a contar esos colegios”, afirmó Rosado Colomer sin que ayer se proveyera la información sobre cuáles fueron los colegios cuyas tarjetas se extraviaron.

Este medio supo que uno de los colegios es de San Juan, cuya contienda a la alcaldía es debatida entre Miguel Romero y Manuel Natal.

Preguntado si el cúmulo de esos votos no pudiese cambiar los resultados preliminares de las elecciones generales, Rosado Colomer sostuvo que el impacto sería sobre contiendas cerradas.

“Lo que sí podría es llevar a recuento alguna contienda que esté con un margen reducido. Yo no creo que uno pueda concluir que todos esos votos están para un solo candidato en una contienda en particular. Lo que sí podría ocurrir un recuento donde no lo había”, puntualizó.

Rosado Colomer reiteró no estar complacido con el desempeño de la JAVA y dijo que dio instrucciones al director de escrutinio, el abogado Ferdinand Ocasio para que el conteo de los votos adelantados y ausentes sea la prioridad.

“La falta de reconciliación de actas no advinimos en conocimiento, por lo menos presidencia, hasta el viernes. Todos los partidos tenían allí funcionarios y estaban allí representados”, dijo Rosado Colomer cuestionado sobre por qué no se tomaron medidas correctivas para subsanar las deficiencias de la JAVA, sobre todo, cuando manejaban más de 227,000 solicitudes de voto ausente y voto adelantado.

“Somos responsables también de esa debacle. (Debimos) establecer unos parámetros que nos ayudaran a tener control de la situación ante la avalancha de solicitudes... agrupar, clasificar y grabar en la medida en que fueron requeridas (las solicitudes de voto ausente y voto adelantado. Ahí se formó el revolú”, reconoció Gautier.