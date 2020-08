La gobernadora Wanda Vázquez Garced y el vencedor de la primaria novoprogresista por la candidatura a la gobernación, Pedro Pierluisi Urrutia, todavía no han dialogado y superado las diferencias suscitadas durante el proceso de la campaña primarista por la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Y la expectativa, al parecer, es que eso no suceda en un futuro cercano, pese a que falta poco más de dos meses para las elecciones generales.

“No. No hemos tenido comunicación. Yo dije desde ese día (el 16 de agosto) que estoy en la mejor disposición de reunirme con ella. Pero hay que entender que recibió un golpe fuerte. Todo el que aspire a un puesto electivo y no lo logra, eso es duro. Yo pasé por eso hace cuatro años”, dijo Pierluisi Urrutia durante una entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

“Yo tardé como un mes antes de realmente sentarme con (Ricardo) Rosselló (quien lo venció en las primarias del 2016)”, añadió.

Pierluisi Urrutia indicó que hasta ahora no espera la unión de Vázquez Garced a su campaña. Apuntó, sin embargo, que se ha movilizado y reunido con todos los candidatos a la Legislatura y con la mayoría de los que aspiran a las alcaldías con el fin de aunar esfuerzos o apoyo de cara a los comicios.

“Seria ideal (el apoyo de Vázquez Garced) pero no es indispensable… Dale su tiempo. Esto no es fácil. Es duro. No hay que darle más color al asunto. Cada cual asume la responsabilidad de sus propios actos”, dijo Pierluisi Urrutia.

El ex comisionado residente Pedro Pierluisi se proclamó el 16 de agosto de 2020 como el candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista al superar por amplia ventaja a la gobernadora Wanda Vázquez en la contienda primarista, con el 69% de los colegios reportados.

Sobre su contrincante en la papeleta, Pierluisi dijo reconocer su “valentía” para tomar las riendas del país y querer permanecer en el Ejecutivo.

La gobernadora, por su parte, en una entrevista radial (NotiUno - 94.3 AM) no abordó el tema de la comunicación con Pierluisi Urrutia. Sostuvo, sin embargo, que votará penepé en las elecciones generales y se desligó de movimientos que impulsan que los electores voten por ella en el encasillado de nominación directa, aunque no los desautorizó.

“Eso está fuera de mi control. Yo cumplí y le envié un mensaje al pueblo de Puerto Rico y cumplí con ser una opción de cambio, de ser la diferencia. Son respuestas de la gente que no puedo controlar”, dijo Vázquez Garced.

¿Qué dicen los analistas?

Según el analista político Domingo Emanuelli, las diferencias entre Vázquez Garced y Pierluisi Urrutia podrían tener un efecto adverso al PNP en los próximos comicios porque muestra a la gobernadora, quien obtuvo el 41% de los votos, todavía como adversaria al candidato oficial de la colectividad.

“Esta situación de que no se comunican, si se da en un contexto de seis meses para las elecciones, pues diría que no hay problema, pero a dos meses puede ser un gran problema. Eso coloca en peligro la estabilidad electoral del PNP. Tiene que dejar a un lado con más rapidez el sentimiento que tiene para tratar de unir al partido. Tiene que reconocer que queda dos meses y debe tender esos puentes”, dijo el abogado estadista.

“Este tipo de situación puede tener un impacto grande. Ella recibió una cantidad significativa de votos. Esa gente tiene de alguna forma una fidelidad y cree en ella. Cualquier cosa que ella diga o haga ellos lo perciben como una directriz. Si ella no habla con Pierluisi el mensaje es que no me gusta él y estoy separada de él y eso en última instancia provoca que mucha gente no salga a votar”, dijo, por su parte, el exsenador del opositor Partido Popular Democrático (PPD) Eudaldo Báez Galib.

Añadió que este tipo de situación en el PPD está ocurriendo con la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, quien se ha mantenido alegada de la colectividad tras perder contra su homólogo de Isabela, Carlos Delgado Altieri, la candidatura a la gobernación.

“Ese problema también podría existir en el PPD”, sostuvo.