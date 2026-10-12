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Con la mirada puesta en 2028: cinco momentos clave en la asamblea general del PPD

El evento reunió a miles de populares en el Complejo Ferial de Ponce

12 de octubre de 2026 - 11:10 PM

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Hernández Rivera, acompañado por su esposa, Mónica Teresa Pascual Mercado, en la foto, presentó durante la asamblea general la filosofía que impulsa en el PPD. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Ponce - Los militantes del Partido Popular Democrático (PPD) se hicieron sentir el domingo durante la asamblea general que la colectividad celebró, en el Complejo Ferial, y que sirvió de escenario para que el presidente Pablo José Hernández Rivera presentara la filosofía que impulsa bajo su mandato.

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Su visión se resume en poner primero al ser humano y sus necesidades básicas, y dejar claro que el PPD es una colectividad de centro y de justicia social.

Hernández Rivera lució en control de la actividad y con apoyo absoluto, no solo de la masa de populares, sino también de la alta plana del partido.

El evento fue orquestado para que se proyectara unidad en el PPD y se recordaran los orígenes del partido, con figuras claves como su fundador, Luis Muñoz Marín, y su discípulo Rafael Hernández Colón, abuelo de Hernández Rivera.

Además del persistente mensaje de que es necesario un cambio de gobierno y el constante avivamiento de los populares presentes, hubo varios momentos clave que marcaron la actividad:

  • El secretario general del PPD, Manuel Calderón Cerame, abrió los trabajos de la asamblea general a las 11:07 a.m. con un mensaje claro y directo: “Hoy seremos testigos de un día para la historia. Somos un nuevo partido que ha cambiado, que se ha levantado y que tenemos bien claro que, cuando un gobierno no sirve, lo tenemos que cambiar”.
Durante la asamblea, se enfatizó en que el PPD es un partido renovado y que es necesario un cambio en el gobierno.
Durante la asamblea, se enfatizó en que el PPD es un partido renovado y que es necesario un cambio en el gobierno. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
  • La transmisión de mensajes de Muñoz Marín y Hernández Colón con el mismo tono que luego replicó Hernández Rivera: un partido alineado con el pueblo. Durante el evento, retransmitieron el discurso que ofreció Hernández Colón con motivo del trigésimo primer aniversario del Estado Libre Asociado (ELA) en 1983: “Yo estaré ahí, ahí, ahí, ahí junto a ustedes”.
La mayoría de los asistentes vistieron con los colores oficiales del PPD, blanco y rojo, y algunos llevaron parte de la indumentaria característica de los populares, como la pava.
La mayoría de los asistentes vistieron con los colores oficiales del PPD, blanco y rojo, y algunos llevaron parte de la indumentaria característica de los populares, como la pava. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
  • El portavoz del PPD en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, luego de hacer un pequeño resumen de las controversias principales del gobierno de Jenniffer González, dijo: “Voy a seguir luchando junto a Pablo José en Puerto Rico y en Washington”, lo que avivó a las huestes porque se comenta que sería el candidato a comisionado residente en 2028.
El representante Héctor Ferrer Santiago, a la derecha, avivió los comentarios sobre una posible candidatura como comisionado residente en Washington en 2028.
El representante Héctor Ferrer Santiago, a la derecha, avivió los comentarios sobre una posible candidatura como comisionado residente en Washington en 2028. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
  • El portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández, atacó las alianzas políticas, como la que hubo en las elecciones del 2024 entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, pero afirmó: “Bienvenidos a la alianza ganadora”.
Según cifras del PPD, sobre 7,000 populares votaron en la asamblea general.
Según cifras del PPD, sobre 7,000 populares votaron en la asamblea general. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Uno de los momentos más climáticos del evento fue cuando Pablo José Hernández Rivera abrazó a cada uno de los exgobernadores de la Pava Sila María Calderón, Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla.
Uno de los momentos más climáticos del evento fue cuando Pablo José Hernández Rivera abrazó a cada uno de los exgobernadores de la Pava Sila María Calderón, Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
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PPDPablo José Hernández RiveraPartido Popular DemocráticoPonceEleccionesGobierno
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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