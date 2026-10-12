Con la mirada puesta en 2028: cinco momentos clave en la asamblea general del PPD
El evento reunió a miles de populares en el Complejo Ferial de Ponce
12 de octubre de 2026 - 11:10 PM
12 de octubre de 2026 - 11:10 PM
Ponce - Los militantes del Partido Popular Democrático (PPD) se hicieron sentir el domingo durante la asamblea general que la colectividad celebró, en el Complejo Ferial, y que sirvió de escenario para que el presidente Pablo José Hernández Rivera presentara la filosofía que impulsa bajo su mandato.
Su visión se resume en poner primero al ser humano y sus necesidades básicas, y dejar claro que el PPD es una colectividad de centro y de justicia social.
Hernández Rivera lució en control de la actividad y con apoyo absoluto, no solo de la masa de populares, sino también de la alta plana del partido.
El evento fue orquestado para que se proyectara unidad en el PPD y se recordaran los orígenes del partido, con figuras claves como su fundador, Luis Muñoz Marín, y su discípulo Rafael Hernández Colón, abuelo de Hernández Rivera.
Además del persistente mensaje de que es necesario un cambio de gobierno y el constante avivamiento de los populares presentes, hubo varios momentos clave que marcaron la actividad:
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