Con la mirada puesta en 2028: cinco momentos clave en la asamblea general del PPD

Ponce - Los militantes del Partido Popular Democrático (PPD) se hicieron sentir el domingo durante la asamblea general que la colectividad celebró, en el Complejo Ferial, y que sirvió de escenario para que el presidente Pablo José Hernández Rivera presentara la filosofía que impulsa bajo su mandato.

Su visión se resume en poner primero al ser humano y sus necesidades básicas, y dejar claro que el PPD es una colectividad de centro y de justicia social.

Hernández Rivera lució en control de la actividad y con apoyo absoluto, no solo de la masa de populares, sino también de la alta plana del partido.

El evento fue orquestado para que se proyectara unidad en el PPD y se recordaran los orígenes del partido, con figuras claves como su fundador, Luis Muñoz Marín, y su discípulo Rafael Hernández Colón, abuelo de Hernández Rivera.

Además del persistente mensaje de que es necesario un cambio de gobierno y el constante avivamiento de los populares presentes, hubo varios momentos clave que marcaron la actividad:

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El secretario general del PPD, Manuel Calderón Cerame, abrió los trabajos de la asamblea general a las 11:07 a.m. con un mensaje claro y directo: “Hoy seremos testigos de un día para la historia. Somos un nuevo partido que ha cambiado, que se ha levantado y que tenemos bien claro que, cuando un gobierno no sirve, lo tenemos que cambiar”.

Durante la asamblea, se enfatizó en que el PPD es un partido renovado y que es necesario un cambio en el gobierno. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

La transmisión de mensajes de Muñoz Marín y Hernández Colón con el mismo tono que luego replicó Hernández Rivera: un partido alineado con el pueblo. Durante el evento, retransmitieron el discurso que ofreció Hernández Colón con motivo del trigésimo primer aniversario del Estado Libre Asociado (ELA) en 1983: “Yo estaré ahí, ahí, ahí, ahí junto a ustedes”.

La mayoría de los asistentes vistieron con los colores oficiales del PPD, blanco y rojo, y algunos llevaron parte de la indumentaria característica de los populares, como la pava. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

El portavoz del PPD en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, luego de hacer un pequeño resumen de las controversias principales del gobierno de Jenniffer González, dijo: “Voy a seguir luchando junto a Pablo José en Puerto Rico y en Washington”, lo que avivó a las huestes porque se comenta que sería el candidato a comisionado residente en 2028.

El representante Héctor Ferrer Santiago, a la derecha, avivió los comentarios sobre una posible candidatura como comisionado residente en Washington en 2028. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

El portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández, atacó las alianzas políticas, como la que hubo en las elecciones del 2024 entre el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, pero afirmó: “Bienvenidos a la alianza ganadora”.

Según cifras del PPD, sobre 7,000 populares votaron en la asamblea general. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

El presidente del PPD se abrazó con los tres expresidentes y exgobernadores del PPD, Sila María Calderón, Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla, quienes luego posaron juntos como símbolo de unidad para que todos los populares les gritaran, aplaudieran y ovacionaran. Una imagen que hace años no se observaba en el PPD.