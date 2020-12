La contienda electoral en San Juan continúa bajo controversia, ya que el acta del maletín del precinto 1 no cuadra porque tiene más papeletas que electores, dijo el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín.

Aunque ya todos los votos de los colegios fueron contabilizados, detalló que en el precinto 1 hay 13,394 papeletas cuando se supone que hayan 10,264.

“Hay discrepancias”, sostuvo Valentín.

No obstante, el director del piso del Partido Nuevo Progresista en el escrutinio general, Edwin Mundo, ripostó a Valentín.

“Eso no verdad. Lo que pasa es que si solo quieres contar el voto adelantado van a haber papeletas de más, pero si lo haces correctamente y le añades los confinados, a domicilio y el de hospital, te van a sobrar electores y no papeletas. Hay que sumar chinas con chinas, no chinas contra botellas”, sostuvo Mundo.

La controversia con San Juan, dijo Valentín, sería atendida hoy durante la reunión de la Comisión Estatal de Elecciones que está en curso.