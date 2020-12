El candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) por la alcaldía de San Juan, Miguel Romero, acusó este miércoles al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) de tener una “agenda” para entorpecer y atrasar el proceso de escrutinio de votos en el que se mide frente a Manuel Natal por la poltrona de la capital.

“Tenemos personas malintencionadas, con una agenda de deslegitimizar el proceso, de cantar fraude sin evidencia alguna. ¿La ganancia? Hay gente que a falta de votos gana con el alboroto. Y en ese sentido, cuando tú no resultas ganador y de algún modo te las ingenias para deslegitimar un proceso, pues eso para algunos es ganancia, pero es nocivo para nuestra democracia”, manifestó el también exsenador en entrevista radial (WKAQ 580).

Las expresiones de Romero se dan en momentos en los que se espera que la Comisión Estatal de Elecciones emita su certificación oficial y final sobre el resultado de la contienda por la alcaldía de San Juan.

Al momento de esta publicación, Romero mantenía la ventaja para la alcaldía con 44,216 (36.05%) frente a Natal de MVC, que acumulaba 42,424 (34.59%). Dichos resultados parten del escrutinio de un 97.24% de los colegios electorales en la capital.

Romero negó que el PNP se haya robado las elecciones en San Juan e insistió que ni el equipo electoral del MVC ni Natal han presentado evidencia alguna que sugiera que hubo fraude en las elecciones.

“Esto es un intento que se ha estado utilizando para tratar de restarle validez al proceso que terminará igual que el día de las elecciones. No hay personas adicionales votando, no hay firmas mágicas, no hay muertos que fueron a votar, no hay absolutamente nada y eso es tan cierto que no han hecho una querella o una impugnación en un tribunal alegando eso”, aseveró el líder novoprogresista.

“A falta de votos, alboroto. Son pescadores de ríos de vueltos. Buscan rebuscar y hacer que el agua esté revuelta a ver si pescan algo”, abundó.

El presidente de la CEE, Francisco Colomer, le confirmó ayer a El Nuevo Día que ya se contaron todas las papeletas en San Juan, pero no hay resultados finales con respecto a toda la contienda electoral en la capital hasta que no se actualice el sistema de divulgación de resultados.

“Ya se contó todo, pero no se han divulgado todos los resultados. Lo que hay es en la página (de la CEE) -hasta ahora- es el resultado oficial. Lo que falta por contabilizar son los colegios de JAVA. Ya todo lo que es noche del evento, 31 de octubre (voto a domicilio), el 3 de noviembre todo eso se contó y se subió en sistema”, precisó.