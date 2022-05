La Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico indicó, mediante declaraciones escritas, que no atenderá la querella radicada por el Partido Popular Democrático (PPD) que solicitó una nueva investigación de las operaciones del súper PAC Salvemos a Puerto Rico porque “(la querella) no cumple con los requisitos mínimos requeridos por la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”.

No obstante, el contralor Walter Vélez añadió que retomarán la investigación de una querella radicada en agosto de 2020 por el director de campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, Jorge Dávila Torres, para que se investigara al comité de campaña de Pierluisi y su supuesta coordinación con Salvemos a Puerto Rico y los PACs Foundation for Progress, Inc. y Fundación Pro Igualdad, Inc., entidades que, supuestamente, donaron $250,000.

“Ante las acusaciones criminales a nivel federal contra ‘Salvemos a Puerto Rico’ y su presidente, Joseph Fuentes Fernández, y en vista de información nueva que ha surgido referente a este caso, recientemente se determinó continuar con la investigación relacionada a este asunto”, explicó Vélez en el escrito.

Dicha querella fue archivada por la Oficina del Contralor Electoral el 18 de septiembre de 2020 porque la OCE “no encontró alegaciones que constituyan base para sostener una querella contra el comité de Pedro Pierluisi” y porque la agencia no tiene jurisdicción para atender una querella que versa mayormente sobre un comité registrado ante la Comisión Federal de Elecciones (FEC).

El Nuevo Día solicitó una reacción de Vélez en cuanto a por qué la querella radicada por Dávila Torres sí es válida ahora y no la que sometió el PPD esta semana. Elliot David Rivera, portavoz de la Oficina del Contralor, indicó que Vélez no emitiría declaraciones adicionales sobre el tema, pero confirmó que “(la investigación de) la querella de Jorge Dávila se reactivó”.

“Si el Contralor Electoral entrara a dilucidar las diferencias entre las querellas de Dávila Torres y la del PPD, entraría en aspectos de la investigación que no se pueden discutir o publicar en estos momentos”, subrayó Rivera.

El secretario general del PPD, Ramón Luis Cruz Burgos, indicó que la colectividad radicó la querella el pasado 16 de mayo solicitando que se investigara, por segunda ocasión, el supuesto vínculo entre Salvemos a Puerto Rico y el comité campaña del gobernador Pedro Pierluisi utilizando como “evidencia” nueva la declaración de culpabilidad a nivel federal de Fuentes Fernández.

Con relación a la querella radicada por el PPD, Vélez sostuvo que “luego de un análisis de la querella por la división legal de la Oficina del Contralor Electoral para acreditar el cumplimiento con los requisitos sustantivos establecidos en la Ley 222-2011, según enmendada y la reglamentación aplicable, se determinó que la misma no cumple con los requisitos mínimos de Ley para conformarse una querella”.

Vélez añadió que “los suscribientes de las declaraciones juradas para sustentar la misma (querella) carecen de conocimiento propio y personal de los hechos alegados, entre otros requisitos de forma. El propio y personal conocimiento de los hechos no se deriva del mero acceso y conocimiento del contenido de un documento oficial en el dominio público”, añadió el funcionario.

Tras la radicación de la querella el 16 de mayo del año en curso, Cruz Burgos recalcó, en la conferencia de prensa, que, mediante la declaración de culpabilidad de Fuentes Fernández, la Oficina del Contralor finalmente tendría la información necesaria para investigar.

“Cuando se hicieron las denuncias públicas en septiembre del 2020, la Oficina del Contralor Electoral archivó la misma por no tener información de un testigo con propio y personal conocimiento del esquema fraudulento de la campaña coordinada entre el súper PAC Salvemos a Puerto Rico y la campaña de Pedro Pierluisi. Ahora ese conocimiento personal lo obtiene del documento radicado por los fiscales en el Tribunal federal, que incluye la declaración del propio Joseph ‘Joey’ Fuentes Fernández, admitiendo el fraude y quien se declaró culpable la semana pasada por estos mismos hechos”, dijo Cruz Burgos en la conferencia de prensa en la que anunció la radicación de la querella.

“La declaración de culpabilidad radicada por la fiscalía federal -que se acompañó como anejo (en la querella)- claramente establece que hubo coordinación telefónica y por mensajes de texto entre el señor Fuentes Fernández a nombre de Salvemos a Puerto Rico y personas vinculadas por un asociado y recaudador significante de Pierluisi”, agregó el secretario general.

Fuentes Fernández, presidente del súper PAC, se declaró culpable el 5 de mayo de falsificar, ocultar o encubrir, mediante esquema, la identidad de los donantes quienes aportaron $495,000 a la campaña de Salvemos a Puerto Rico en contra de los rivales de Pierluisi en la contienda electoral de 2020.

Fuentes Fernández, de 62 años y contador público con licencia para ejercer en Virginia y Puerto Rico, puede ser sentenciado hasta cinco años de prisión. Conforme a las guías de sentencia, el gobierno federal notificó que recomendará dos años de prisión. Aguayo, el abogado de defensa, buscará que sea menos tiempo, dice el acuerdo de culpabilidad.

Por parte de Salvemos a Puerto Rico, ambas partes -el gobierno y la defensa- acordaron pagar una multa de $150,000 inmediatamente, además de estar bajo probatoria durante tres años, sujeta a examen de sus libros sin anunciar por parte de un oficial probatorio o representante del gobierno federal.

Al momento, la única persona acusada de delito a nivel federal y convicta por este esquema es Fuentes Fernández.