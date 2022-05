El contralor electoral, Walter Vélez, informó que, en este momento, se abstendrá de iniciar procedimientos administrativos con la prueba recopilada por la fiscalía federal sobre los participantes del esquema del súper PAC, Salvemos a Puerto Rico, pero invitó a cualquier persona, con información de “propio y personal conocimiento”, a comunicarse con sus oficinas.

El motivo, dijo Vélez, es evitar “incidir con la investigación o acusaciones criminales presentadas” por ser un asunto que todavía está bajo jurisdicción de las autoridades federales.

No obstante, respondió que “una vez concluidos sus procesos, la OCE [Oficina del Contralor Electoral] evaluará si de la información disponible se desprende alguna posible transgresión a la legislación sobre el financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico”. En ese caso, indicó que solicitará la colaboración necesaria para procesar los asuntos administrativos.

La prueba de fiscalía federal incluye mensajes de texto intercambiados entre el presidente del súper PAC, Joseph Fuentes Fernández, y un “asociado” del gobernador Pedro Pierluisi e importante recaudador de su campaña política, según narró la fiscalía federal en la denuncia criminal contra Salvemos a Puerto Rico y Fuentes Fernández.

La Ley 222 de 2011 prohíbe que un comité de gastos independientes (súper PAC, en inglés) coordine gastos con el comité de campaña del candidato o partido.

Probar la coordinación es, sin embargo, bien cuesta arriba acorde a la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Ciudadanos Unidos contra la FEC, emitida en enero de 2010. Un gasto coordinado implica, a partir de esa determinación, que el candidato o algún miembro de su comité de campaña haya acordado “el contenido, momento, lugar, modo o frecuencia” de los anuncios publicitarios con la persona que lo pagó.

A diferencia de los comités de campaña del candidato, se supone que quienes aportan a los súper PAC incurren en gastos no coordinados con los candidatos o partidos. Por tanto, no se consideran contribuciones directas y se les permite donar cantidades ilimitadas. El Supremo liberalizó las restricciones debido a que entendió que hay menos oportunidad para el clientelismo político por la naturaleza independiente de estos comités.

Cuando se prueba coordinación, la OCE le impone al súper PAC la restitución hasta tres veces de todo donativo en exceso al límite de $2,800 que tienen los comités de campaña de los candidatos y partidos políticos.

En su determinación del 18 de septiembre de 2020, la OCE juzgó que la Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos (FEC, por sus siglas en inglés) “debe determinar qué relación, si alguna, tiene Salvemos Puerto Rico con el Comité querellado”, en referencia al comité del gobernador Pierluisi.

De hecho, la FEC indicó, a este diario, que no puede emitir comentarios en torno a la pesquisa en curso sobre esas contribuciones. “Debido a los requisitos de confidencialidad del estatuto, no podríamos proporcionar información sobre ningún asunto que no se haya cerrado”, indicó Myles Martin, portavoz de la FEC.

El jefe de la fiscalía federal en San Juan, Stephen Muldrow, indicó que los delitos investigados solo involucran a Fuentes Fernández, amigo íntimo de Pierluisi y quien mantuvo comunicaciones con recaudadores del gobernador.

La determinación 2020-005 de la OCE surgió como parte de una investigación de una querella presentada por Jorge Dávila, director de campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced en las primarias de 2020. La investigación culminó, en septiembre de 2020, con un referido a la FEC que ya tenía una investigación en curso.

Sin embargo, la determinación recalcaba que “lo resuelto no constituye un impedimento para que la OCE tome las medidas a tenor con la Ley 222 (de 2011), si encuentra evidencia de coordinación ya sea al realizar sus auditorías o durante cualquier otra investigación que se inicie a partir de documentos autenticados y/o declaraciones de personas con propio y personal conocimiento”.

En declaraciones escritas a El Nuevo Día, Vélez exhortó “a toda persona que tenga información de propio y personal conocimiento sobre hechos que apunten a la presunta coordinación entre los comités, que se comunique a nuestras oficinas”.

El exasesor de la OCE y excomisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz, insistió que el asunto de la coordinación está bajo la jurisdicción de esa oficina.

“Si había coordinación de campaña, aquí en Puerto Rico eso está prohibido y la OCE va a tener que investigar eso indistintamente de que sea un súper PAC registrado en Estados Unidos”, puntualizó Cruz.

Insistió que nada impide que la OCE abra una nueva investigación, sobre todo, con los elementos que han salido a relucir a raíz de la acusación a Fuentes Fernández y Salvemos a Puerto Rico. “Hoy es de conocimiento público el ‘indictment’ y el ‘information’. Tenemos mejor información de la campaña coordinada e información de que el súper PAC no solo hizo gastos previo a las primarias, sino también para las elecciones”, indicó.

Dávila, el excomisionado electoral por el Partido Nuevo Progresista (PNP), dijo en entrevista radial (WKAQ) que los ingresos logrados por Salvemos a Puerto Rico tenían que tener como promotor a alguien de la campaña de Pierluisi. “Joey Fuentes lleva tiempo (residiendo) fuera de Puerto Rico. Esas relaciones las tenía alguien que estaba en Puerto Rico y las tenía alguien que participaba de la campaña de Pedro Pierluisi”, opinó el abogado.

Pierluisi despachó preguntas de la prensa en cuanto a información que obtuvo el programa Rayos X, por fuentes, que apuntan a que su cuñado, Andrés Guillemard, participó de este esquema. “No sé quién lo vincula, pero -como he expresado anteriormente- la ley tanto federal como estatal lo que prohíbe es que haya cualquier tipo de coordinación”, contestó. “Cuando yo digo que no hubo coordinación de mi comité (de campaña) eso le aplica a todos los que tenían cualquier rol en mi comité de campaña, incluyéndolo a él (Guillemard)”, abundó.