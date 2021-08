La investigación del Departamento de Justicia para determinar si el matrimonio de Ricardo Rosselló Nevares y Beatriz Rosselló violentó el Código Electoral y el Código Penal debe concluir antes de que acabe este año, indicó el secretario, Domingo Emanuelli.

“Todo lleva su ritmo, su orden. Desde que yo llegué a Justicia el ritmo que he puesto es un ritmo que sea justo, pero con constancia, que se muevan las cosas. Las cosas tienen que moverse a un ritmo rápido, que es lo que el pueblo está esperando”, dijo el secretario.

“Yo espero que esa investigación esté culminada antes de que finalice el año”, abundó.

Los fiscales Rufino Jiménez Cardona y Gretchen Camacho Rosss están a cargo de la pesquisa. Emanuelli recalcó que no interviene ni dialoga con ellos, pero les dejó claro, cuando les encomendó la investigación, que se trataba de una “asignación fuerte y un trabajo difícil”.

Además de la investigación en Justicia, la elección de Rosselló Nevares como cabildero por la estadidad fue impugnada por el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, tras argumentar que el exgobernador no cuenta con el requisito de residencia establecido en la Ley 167-2020 que dispuso la elección.

El Tribunal Supremo, aunque con disidencia, determinó validar la decisión del Tribunal de Apelaciones a favor del exgobernador, lo que le permitió jurar y permanecer en el cargo electivo.

“Me parece que hay una persona que por sus propias admisiones no cualifica para el puesto”, dijo Rosario recordando el testimonio de Rosselló Nevares ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan de que no vivía en Puerto Rico ni en Washington D. C.

“Él debería de renunciar si tiene un poco de decencia y respeto a la gente que votó por él y al país. Si quiere proteger un poquito el apellido Rosselló, debería renunciar al puesto, pero quizás es pedirle mucho a él”, sentenció Rosario.