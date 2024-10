¿Cuándo y dónde serán los cierres de campaña de los partidos políticos? Conoce los detalles

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Los principales eventos se concentran en el domingo 3 de noviembre, pero otros han optado por cerrar sus campañas el día antes, sábado. Otros, aún no han confirmado sus planes.

Eventos confirmados

Partido Nuevo Progresista (PNP)

Los candidatos de la Palma, liderados por la aspirante a la gobernación, Jenniffer González , celebrarán el “Gran Cierre para que Gane Puerto Rico” el 3 de noviembre, a partir de las 3:00 p.m., en los predios del Estadio Mario “Quijote” Morales, en Guaynabo. La “fiesta de pueblo” contará con la participación de “artistas reconocidos”, aunque no se informó quiénes.

Partido Popular Democrático (PPD)

El aspirante popular a la gobernación, Jesús Manuel Ortiz , optó por cerrar su campaña con dos caravanas masivas, también el 3 de noviembre, que se encontrarán en Santa Isabel. La primera caravana partirá a las 10:00 a.m. desde Arecibo, mientras que la segunda, liderada por el candidato a comisionado residente, Pablo José Hernández , saldrá a las 11:00 a.m. desde Carolina. El cierre en Santa Isabel se llevará a cabo en la carretera PR-153, al lado de la Universidad Ana G. Méndez, donde habrá un evento musical a partir de las 7:00 p.m.

Detalles por confirmar

Alianza de País

Proyecto Dignidad

Este partido y su aspirante a la gobernación, Javier Jiménez, no tendrán un cierre tradicional. La iniciativa, llamada “Uniendo Fuerzas por Puerto Rico: Tierra de Oportunidades”, incluirá cuatro caravanas por varios puntos de la isla a partir del viernes 25 de octubre y finalizando el sábado 2 de noviembre, en una “caravana de cierre” a partir de las 10:00 a.m. El evento de cierre será en el “distrito de San Juan”, pero no se han ofrecido detalles adicionales.