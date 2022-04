El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago, emitió hoy una orden de cese y desista a los ataques políticos de índole personalista entre funcionarios electos de la colectividad y designó un mediador para atender este asunto.

La orden se da en momentos en que surgen fuertes ataques políticos entre el alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, y el representante popular Luis “Narmito” Ortiz Lugo. El primero ha dicho que Ortiz Lugo tiene una propiedad en la Reserva Estaurina Bahía de Jobos y Ortiz Lugo ha dicho que el ejecutivo municipal “tira drogas”.

Entre Ortiz Lugo y su contendiente a la alcaldía de Guayama también han habido acusaciones de todo tipo.

Igualmente mantienen una disputa pública el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, y el alcalde de Dorado, Carlos López.

PUBLICIDAD

En declaraciones escritas, Dalmau Santiago advirtió que, de continuar los ataques entre compañeros del PPD, después de emitida la orden, procederá a tomar medidas disciplinarias en todo su rigor.

”De conformidad al Artículo 190 del Reglamento del PPD, he procedido a tomar dos acciones concretas para detener los ataques innecesarios entre compañeros de partido. En primer lugar, he emitido una orden de cese y desista, según dispuesto en el Reglamento; y, en segundo lugar, he designado al expresidente de la Asociación de alcaldes, Walter Torres, como mediador presidencial para que converse con todas las partes involucradas y se puedan subsanar las desavenencias que puedan existir entre los compañeros”, manifestó el líder popular.

”Ahora bien, quiero dejar meridianamente claro que en caso de que esta controversia continúe en clara violación a esta Orden y al Reglamento del Partido Popular, estaré aplicando en todo su rigor las medidas disciplinarias sin contemplaciones y en todo su alcance. Espero que todos los compañeros respeten esta directriz que es el deseo de todos los populares.”, expresó el Dalmau Santiago.

”Finalmente, el mediador designado tiene un término de 10 días para rendir su informe y recomendaciones. En el caso de que la mediación resulte en un acuerdo de las partes, así se informará”, concluyó el presidente del PPD.