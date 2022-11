A minutos de que comenzara la Asamblea de Programa y/o Reglamento del Partido Popular Democrático (PPD), el ex comisionado electoral Gerardo “Toñito” Cruz denunció este domingo que el evento está plagado de supuestas “irregularidades” desde el reglamento que se diseñó hasta la forma en que se pretende deliberar.

“Desde el principio, el proceso ha sido bien irregular y en las últimas 24 horas nada ha cambiado. Cuando se nombró al secretario general, (Luis Vega Ramos), se habló de transparencia y fue una propia palabra que usó el secretario. No hay un solo acto transparente ni en el asunto de la deliberación de la asamblea como tampoco en los asuntos de votación, si es que se vota por algo”, expresó.

Precisó que, pese a varios intentos para obtener la información y detalles oficiales, el secretario general del PPD no la proveyó. Reclamaron el listado de delegados, el reglamento y cuáles serían los mecanismos para presentar mociones y enmiendas, y la papeleta a usarse, si es que se vota.

Cuestionado sobre las denuncias, Vega Ramos fue parco en sus expresiones.

“Esta asamblea de reglamento se está conduciendo como todas las asambleas y consejos generales se han conducido en las últimas cuatro décadas del PPD”, afirmó.

“Los trabajos se conducirán como siempre se han conducido los trabajos en el PPD. Como se condujeron cuando (Rafael) Hernández Colón era presidente. Como se condujeron cuando Alejandro García Padilla era presidente. Como se condujeron cuando Sila (María Calderón) era presidenta y los demás presidentes de nuestro partido con total ánimo de unidad, con transparencia y sabiendo en este caso en particular que la fortaleza del partido es que es el único que puede derrotar al Partido Nuevo Progresista (PNP)”, dijo el exrepresentante.

El PPD publicó el sábado el reglamento para la asamblea, que se va a llevar a cabo hoy, domingo, a partir de las 11:00 a.m. Cruz argumentó que el reglamento está mal porque en vez de proveer los procedimientos con relación al proceso de votación, permite que el presidente de la Pava, José Luis Dalmau, reglamente la asamblea.

“No. La asamblea es soberana”, apuntó.

“90% del reglamento es básicamente el presidente adjudicándose la facultad de cómo corre la asamblea de reglamento. No existe un solo artículo (del reglamento vigente del PPD) que diga que el presidente pueda reglamentar los asuntos internos”, agregó.

En cambio, Vega Ramos contestó que los miembros de la asamblea decidirán si la votación será a a viva voz o no. De hecho, mencionó que están preparados para proveer urnas en caso de que se decida hacer por secreto. Según fuentes, la forma más idónea, y que permitiría que los delegados no se cohíban, es hacer la votación secreta, utilizando urnas.

Cruz, por su parte, denunció que el grupo que se opone a la enmienda para crear un comité ejecutivo que regente el PPD solicitó tener observadores y no se le permitió.

A pesar de este cuadro, Cruz dijo que “los vamos a derrotar como quiera”.

¿Cuál es la pugna?

El grupo que encabeza Cruz, junto a los representantes Jesús Manuel Ortiz y Héctor Enrique Ferrer, los vicepresidentes del PPD, Carmen Maldonado y Carlos Delgado Altieri; y el aspirante a comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, ha mantenido una campaña en contra de las enmiendas al reglamento que incluían el comité ejecutivo y que privaban a los populares de votar por la elección en febrero del presidente y los dos vicepresidentes del PPD.

Tras negociaciones, la creación de un comité ejecutivo quedó atrás. Pero ahora el hueso duro de roer es la fecha para la elección de un nuevo presidente. El grupo que apoya el “No” había secundado la fecha de mayo del próximo año; mientras que el alcalde de Comerío, Josian Santiago, presentó una propuesta para elegir el presidente el 25 de mayo.

El Nuevo Día supo que los alcaldes y los asambleístas municipales serán clave en la votación. El cónclave será en el tercer piso de la sede del PPD, lugar que se escogió esta semana cuando ya se había anunciado que el evento sería en Guaynabo, en Caribbean Convention.

La prensa no estará presente durante los trabajos de la asamblea, se informó contrario a las actividades recientes del PNP, incluyendo dos asambleas en las que se designó hasta un área para los periodistas.

Fuera algunos delegados

Los trabajos, dijo Vega Ramos, se abren a la 1:00 p.m. y se espera que puedan anunciar resultados a partir de las 5:00 p.m. El movimiento de líderes y de delegados para el registro en la sede del PPD es constante.

Sin embargo, desde el registro comenzaron los problemas puesto que a los delegados de Río Grande se les impidió entrar a la asamblea bajo el argumento de que el alcalde envío el listado al PPD el 8 de noviembre cuando la Junta de Gobierno dio como fecha límite el 6 de noviembre.

Cruz argumentó que “la Junta de Gobierno no tiene autoridad para hacer eso. El presidente del partido convoca. Nada más. No le puedes negar el acceso porque la Junta no puede decir es hasta este día”.

“Los populares tomaremos hoy una decisión transcendental para nuestra institución. Vamos a decidir qué tipo de partido queremos presentarle al país en el 2024. Lo correcto es que se dé un proceso claro, participativo y que permita que los delegados se expresen. Estoy confiado en que así será”, dijo el representante Ortiz a este medio.

En términos similares se expresó su homólogo, el representante Ferrer.

“Hoy le devolveremos el apellido Democrático a nuestra institución. Es momento de completar la reorganización del partido, fortalecer sus finanzas y fiscalizar al gobierno PNP”, afirmó.