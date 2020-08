Aunque la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no ha emitido una resolución, la preparación de maletines se detuvo en el Centro de Operaciones Electorales.

El proceso paró justo después de la conferencia de prensa en la que los presidentes del Partido Popular Democrático (PPD) y Partido Nuevo Progresista (PNP) plantearon su sugerencia de que se detuviera la primaria en los colegios donde no se haya votado en la tarde por el atraso en la entrega de papeletas.

Hasta ese momento, en el primer piso del Centro de Operaciones Electorales (COE) de la CEE se desarrollaba una operación a toda máquina para enviar los maletines a los centros de votación.

No obstante, todavía había decenas de precintos a los que no habían llegado los maletines porque estaban en ruta o no habían salido de COE de la CEE.

Ante ese escenario, los presidentes de los partidos sugirieron que esos precintos donde no se haya votado, se guarden las papeletas hasta el próximo domingo para completar el proceso primarista.

Instantes después, el proceso de los maletines se detuvo y el primer piso del COE quedó prácticamente desierto. Casi todos los empleados y voluntarios salieron de inmediato, después de trabajar ininterrumpidamente desde ayer en la madrugada.

Al fondo del salón, quedaron a simple vista columnas de cajas de maletines sin preparar.

El proceso se atrasó, según los presidentes del PPD y PNP debido a que las papeletas que faltaban fueron entregadas por la CEE en la madrugada de hoy.