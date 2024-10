Director de campaña de Jenniffer González rechaza que pidiera cancelar el debate de TeleOnce

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político.

---

El director de campaña de Jenniffer González, Francisco Domenech, alegó que la cancelación del debate de los aspirantes a la gobernación que estaba pautado para el martes en TeleOnce fue una decisión del canal, rechazando así los señalamientos de que la candidata del Partido Nuevo Progresista (PNP) canceló su participación luego de que el aspirante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, anunció que no participaría.

“Ella (González) no ha condicionado nada más allá de lo que dicen los contratos firmados con los canales. Hay unos contratos firmados con los canales que establecen cómo se dan esos debates, las condiciones bajo las cuales los debates se cancelan y el formato de los debates. Nosotros respetamos esos contratos”, sostuvo Domenech sobre las condiciones de la candidata sobre el debate de TeleOnce y el de Telemundo, en alianza con El Nuevo Día, pautado para este jueves.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el abogado indicó que no abundaría sobre esos acuerdos, al catalogarlos como “confidenciales”, por lo que se desconoce si los mismos incluían que debían participar los cuatro candidatos a la gobernación.

“El comunicado de prensa de TeleOnce fue más que elocuente. El canal, en vista de nueva información médica del licenciado Juan Dalmau y en solidaridad con el candidato y su situación optaron, el canal, por cancelar el debate”, expresó Domenech, quien sostuvo que, al quedar 14 días para las elecciones, no había espacio para que el debate se pospusiera, como se hizo la pasada semana.

Estas expresiones contradicen lo señalado esta mañana por el candidato a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, quien dijo que su oponente del PNP canceló su participación del debate tras la determinación del candidato del PIP de no participar por la situación de salud de su esposa, Griselle Morales.

“Su equipo de campaña, luego de la notificación, planteó que ellos no estaban disponibles para hacerlo si no estaban los cuatro candidatos. Nosotros dijimos que estábamos disponibles. Sabíamos que era una posibilidad (la cancelación de Dalmau)”, dijo Ortiz en entrevista radial (Radio Isla).

Por su parte, Domenech comentó que el candidato popular no podía confirmar tal alegación porque “él no participó de ninguna negociación y no participó de las conversaciones ayer (lunes) con el canal”.

Sobre la emergencia médica de Morales, el jefe de Neurociencias del Hospital Menonita de Caguas, el doctor Rodolfo Elías Alcedo Guardia, reveló el lunes que la abogada estaba bajo evaluación para ser sometida a nuevas intervenciones quirúrgicas que atiendan posibles complicaciones producto de vasoespasmos resultantes de la hemorragia cerebral que sufrió la semana pasada.

PUBLICIDAD

Griselle Morales llegó en buen estado neurológico: esto fue lo que dijo su médico El jefe de Neurociencias del Hospital Menonita en Caguas ofreció detalles sobre el estado de salud de la esposa de Juan Dalmau tras sufrir una hemorragia cerebral.

El médico dijo que su paciente se encontraba en un tiempo crítico luego de su diagnóstico. Por ello, Dalmau decidió cancelar su participación en el debate, anunció su director de campaña, Calixto Negrón.

Mientras, Ortiz indicó en la entrevista radial que los demás candidatos a la gobernación estaban disponibles para formar parte del debate.

“Cuando se acordó el cambio de fecha, sí se planteó que era una posibilidad que todavía la situación de salud de Griselle estuviese delicada y que eso provocara que quizás él (Dalmau) no iba a poder participar. Pero, que en ese caso, seguía hacia adelante la celebración del debate, y la realidad es que cuando se notificó ayer que no iba a participar, pues Jenniffer González y su equipo plantearon que ella no iba a participar”, afirmó el presidente del PPD.

“Creo que eso al final también medió o tuvo que ver en la cancelación del debate. Eso el canal lo dirá, pero en nuestro caso yo estaba disponible para continuar”, añadió.

Ortiz acusó a González de “evadir” su responsabilidad, sobre todo, porque desde el inicio de la contienda primarista contra Pedro Pierluisi, afirmó que no estaría disponible para debatir.

“Hay una responsabilidad y ninguno debe utilizar esta situación tan delicada para evadir, darle el frente al país, y yo creo que eso es lo que los puertorriqueños esperarían”, sostuvo el candidato popular.

¿Usted cree que eso es lo que ha hecho ella, evadir esa responsabilidad?, se le preguntó al candidato.

“Sabemos que en los foros, prácticamente ella (González) comenzó a visitar los foros cuando la presión pública le empezó a exigir que fuera. Ella no participó, prácticamente, del primer mes de todos los foros que se hicieron y no es hasta que la presión pública comienza a cuestionar su ausencia que ella decide participar. En ese sentido, creo que hay un patrón de parte de ella de evitarlos desde el principio y participar cuando ya no tuvo más remedio de hacerlo. Esa es una realidad que nadie puede esconder”, sentenció Ortiz.

PUBLICIDAD

Negrón, por su parte, ha dicho que Dalmau “no se quita” de la contienda por la gobernación y que, en la medida en que Morales esté bien, él se insertará nuevamente en la campaña.