El alcalde de Fajardo, José Aníbal “Joey” Meléndez, protagonizó el blooper de la convención del Partido Nuevo Progresista (PNP) que culminó ayer, domingo, cuando demostró su inexperiencia o novatada en este tipo de eventos.

La alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera, junto a la senadora Keren Riquelme presentaron las enmiendas al reglamento del PNP y así se lo hicieron saber al presidente de la colectividad, Pedro Pierluisi, por lo que procedía que un novoprogresista presentara la moción para respaldarlas o no.

Se le dio el turno al alcalde de Fajardo, quien optó por respaldar efusivamente a Pierluisi para la gobernación.

“Bueno pues de esta manera aprovecho para darle la bienvenida. Aprovecho para darle la bienvenida a nuestra región, la región este del país. Territorio de la Palma, territorio estadista y la región que nos vamos a asegurar de quedarnos con Pedro Pierluisi en la gobernación cuatro años más porque de eso es lo que se trata. Recientemente, estuvo en Fajardo en una visita de trabajo. No fue llegar allí para hacernos una fotito un show comercial. Oye, llegó a meter mano y hacer lo que tenía que hacer, pero eso no es lo que me tocaba hacer a mí”, dijo el alcalde mientras el secretario del PNP, Carmelo Ríos, se dirigía a él para explicarle algo que no se escuchaba por el micrófono.

PUBLICIDAD

A todas luces, Ríos le explicó que debía presentar la moción. Acto seguido, se escuchó al alcalde tratando de enmendar su error.

“Bueno pues, esto es un blooper de Joey Meléndez, alcalde novato en los trabajos de las asambleas. Esto es parte dé. Señor secretario, venga acá y vamos a hacer estos trabajos como deben ser”, agregó.

Luego dijo que la convención había sido “un palo, un éxito”.

“Me pusieron a hablar. No estaba en agenda. Señor presidente, qué vamos a hacer. Esto es parte dé. Qué buena anécdota de esta convención tenemos. Así que, bueno señor secretario, señor presidente, para oficialmente presentarle el reglamento para enviarlo a la Asamblea General, Joey Meléndez presenta la moción”, sostuvo el alcalde de Fajardo mientras los penepés se reían, particularmente la alcaldesa de Gurabo.

Los líderes del PNP, encabezados por Pierluisi y los vicepresidentes Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez optaron por dar un abrazo al alcalde de Fajardo.

Meléndez es sobrino de Méndez y es el hijo del exalcalde de Fajardo Aníbal Meléndez.

Accedió a la poltrona municipal luego de que Meléndez renunciara a la poltrona municipal en pleno año electoral. Luego en las elecciones generales los electores avalaron a Joey Meléndez.

El nuevo reglamento aprobado por el PNP incluye que los organismos de base de fe, veteranos y miembros de la comunidad LGBTTQ tengan voz y voto dentro del Directorio. También el reglamento contendrá nuevas normas de conducta para los candidatos que aspiren a puestos electivos.