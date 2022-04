El alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, aceptó sostener una reunión con los miembros de la legislatura municipal de ese pueblo para responder inquietudes acerca de la presunta investigación federal en su contra por corrupción.

A través de una carta, con fecha del jueves 21 de abril, el funcionario respondió a la invitación que le extendió el pasado 18 de abril el caucus de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) “para discutir ampliamente todos los asuntos que se han planteado en la prensa conocidos por todos los legisladores”.

Sin embargo, en el documento, en poder de El Nuevo Día, Cruz Cruz establece que la reunión se daría con la participación de todos los legisladores de ese cuerpo, y así lo confirmó la presidenta de la asamblea, María de Lourdes Zayas Alemán.

“La carta nos dice que sí, en efecto, se va a reunir con nosotros. Pero no se va a reunir solo con el caucus de mayoría, sino con toda la legislatura. Luego me va a decir específicamente el día, pero va a ser la primera semana de mayo”, afirmó la funcionaria en entrevista telefónica.

“Hoy me siento más tranquila porque tuve respuesta a nuestra carta. Podremos reunirnos con el alcalde y hacer las preguntas, porque todo el mundo está preocupado porque ¿por qué razón no nos hemos reunido? Para mí esta carta es un alivio, un adelanto”, añadió.

Aseguró, asimismo, que en la reunión atenderá estrictamente las preguntas que han surgido entre legisladores desde que trascendió públicamente una supuesta pesquisa federal contra el alcalde o acuerdos con agencias federales, así como su intención de renunciar.

Zayas Alemán indicó que, de concretarse, sería la primera vez en más de un mes que toda la legislatura municipal se reúne con el alcalde, quien no respondió llamadas de este medio realizadas esta mañana.

“En términos de la legislatura completa no se daba una reunión desde hace más de cuatro semanas. No te puedo precisar cuándo fue la última reunión que tuvimos, pero puede ser más de un mes. La última vez que nos vimos fue en una conferencia legislativa, donde discutimos todo el trabajo pendiente, con el caucus (del PPD) como tal. Pero en términos de todo el cuerpo como tal (no nos reunimos) hace mucho más tiempo”, señaló sin precisar.

Fuentes de este periódico aseguran, sin embargo, que una reunión formal entre la Asamblea Municipal de Trujillo Alto y el alcalde no se da desde que este último juramentó para su cuarto término el pasado año.

“El alcalde no pasa por la legislatura desde su juramentación. El que sí pasaba para todo era su mano derecha y ayudante Radamés Benítez. Para todo”, dijo una de las fuentes.

Benítez fue acusado por la Fiscalía Federal en San Juan, el pasado 9 de diciembre, por un presunto esquema de soborno que incluyó un acuerdo de pago de $0.75 por 23,000 casas a las que Waste Collection le recogiera la basura. Al final de mes, el ayudante ejecutivo del Municipio de Trujillo Alto recibía $17,250, mediante kickbacks.

Cuestionada sobre lo que trascendió ayer durante la asamblea ordinaria que realizó el pleno, Zayas Alemán indicó que todos los legisladores se mostraron satisfechos cuando se presentó la respuesta del alcalde y “nadie realizó preguntas sobre la situación”.

Este medio supo que Cruz Cruz estuvo ayer en la alcaldía. El alcalde también visitó las instalaciones abandonadas de lo que era la escuela Nuestra Señora de Covadonga.

La información fue confirmada a través de una publicación en la página de Facebook del municipio, donde el alcalde aparece en dos fotos tomadas en las instalaciones del antiguo plantel escolar.