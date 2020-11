El cierre de escuelas y colegios en los últimos años se vio reflejado hoy en el proceso de votación celebrado en la escuela Juan Antonio Corretjer de Cupey.

Este centro de votación acogió a quienes, en cuatrienios anteriores, ejercían su derecho al voto en Cupeyville School.

El saldo ha sido una fila más larga y bajo el sol en el patio de la escuela, ubicada en la Carretera 844 de Cupey, hasta que los votantes llegan a la entrada del edificio y se les divide: en el primer piso votan a quienes les corresponde en la Juan Antonio Corretjer y en el segundo piso a los electores de Cupeyville School.

El elector Juan Carlos Rivera Díaz sabía desde temprano qué votar este año le podía tomar más tiempo y decidió salir de su casa más temprano.

“Otros años vengo más tarde, casi siempre vengo como a las tres y media a cuatro de la tarde, pero como este año sabíamos que iba a haber más fila, decidimos llegar más temprano”, expresó Rivera Díaz, a quien el proceso de votación le tomó aproximadamente una hora.

Por su parte, Damaris Martínez tuvo que ir tres veces a la escuela hasta que por fin, cerca de las tres de la tarde pudo ejercer su derecho.

“Estaba tan lleno y anteriormente me señalaron que para las personas de la tercera edad no había fila. Entonces empecé a escuchar por radio que sí, que había una fila. Vine y reclamé y me permitieron hacer una fila mucho más corta porque ya yo tengo 70. No podía hacer una fila de cuatro horas. Hoy la fila está muy larga porque Cupeyville vació en este colegio. Además, veo un montón de gente que no he visto en este colegio”, destacó la fémina que vota en la escuela Juan Antonio Corretjer por tercer cuatrienio consecutivo.

La fila estaba formada por personas de todas las edades, desde electores de la tercera edad hasta quienes ejercían su voto por primera vez, como Braulio Emanuelli, de 20 años. Para este joven, el tema de participar en un proceso eleccionario siempre ha sido importante, al punto que tan pronto cumplió los 18 años sacó su tarjeta electoral.

Sin embargo, comentó que la intensa campaña dirigida hacia los jóvenes si tuvo efecto en algunos de sus amigos, quienes vieron la necesidad de inscribirse.

Emanuelli comentó que dio si voto con la esperanza de lograr un cambio.

✉ Email Varias personas esperan con calma para votar en la escuela Rafael M. De Labra, en Santurce. (Nahira Montcourt)

Según la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el registro para el evento de hoy cerró con 2,356,744 electores inscritos. En la foto, fila en la Escuela Rafael M. De Labra, en Santurce. (Nahira Montcourt)

Fila dentro del Residencial El Carmen para llegar hasta la escuela Segundo Ruiz Belvis, Mayagüez.

En la Escuela Cedín, en San Juan, también se pudo observar la fila de la gente a las afueras.

En el municipio de San Sebastián se personó mucha gente a tempranas horas de la mañana para ejercer el voto. (Ana M. Rodríguez/ Especial GFR)

En la escuela Sor Isolina Ferré de Ponce, todo aparenta fluir con normalidad. (Sandra Torres )

Para los votantes, se estableció un protocolo contra el COVID-19 que incluyó echar desinfectante de manos, el uso de mascarillas y distanciamiento, pero no se requirió la toma de temperatura. (Nahira Montcourt) (ELNUEVODIA.COM)

Ciudadanos en la Escuela Rafael Labra, en San Juan, esperan su turno para votar. (Ramón "Tonito" Zayas)

Un votante recibe en sus manos gel desinfectante por parte de una funcionaria de colegio antes de entrar a votar. (ELNUEVODIA.COM)

Al igual que en el resto de la isla, en Ponce también se podían ver filas a las afueras de los colegios electorales. (Henry Joel Ortiz)

La escuela Mateo Hernández, en Isabela, también presentó buena participación electoral desde temprano en la mañana.

Durante estas elecciones, pese a que no es requisito tomar la temperatura, se estableció un protocolo para prevenir los contagios de COVID-19, que incluye medidas de distanciamiento físico y para evitar el contacto con superficies. (Ramón "Tonito" Zayas)

A pesar de que las votaciones comenzaron a las 9:00 a.m., se reportaron filas en algunos colegios desde las 6:00 a.m. (Ramón "Tonito" Zayas)

Las filas fuera de los colegios ha sido la órden del día alrededor de todo Puerto Rico, como fue el caso en San Sebastián. (Ana M. Rodríguez/ Especial GFR)

Parte de la lentitud en el proceso de votación se debe a las medidas de seguridad que se están tomando en los colegios electorales. (Ramón "Tonito" Zayas)

Ante las largas filas a las afueras de los centros de votación, muchos ciudadanos han optado por resguardarse con paraguas. (Ramón "Tonito" Zayas)

Una mujer con una enfermedad neurológica vota desde su carro. (ELNUEVODIA.COM)

En la Escuela Rafael Labra, varias personas le gritaron "pillo" a Pedro Pierluisi cuando salió del recinto luego de votar. (Ram—n "Tonito" Zayas)

Durante la jornada de hoy, los electores se han tenido que llenar de paciencia debido al tiempo de espera, como a las afueras de esta escuela cerca de la calle Loíza, en San Juan.

En la escuela Cedín, en San Juan, también hubo mucho tiempo de espera en su exterior.

“Específicamente en la legislatura quisiera más diversidad entre los diferentes partidos. Vimos en estos cuatro años que fue dominada por un solo partido y, honestamente, no funcionó para nada. Quisiera ver gente diferente de todos los partidos”, agregó.

Entre los cientos de electores que llegaron al centro de votación de Cupey también se encontraban los que llevaron todo lo necesario para protegerse del coronavirus.

Lucylena Martínez y Efraín Morales Rodríguez llegaron al centro de votación con sus respectivas bolsas plásticas sellables en las que cada uno portaba su tarjeta electoral, bolígrafos, Sharpie y antibacterial.

“Recibimos un mensaje por email que era preferible que trajéramos nuestros artículos por si acaso no tuviéramos que tocar nada”, explicó Morales Rodríguez.

Mientras que Martínez mencionó la importancia de protegerse durante la pandemia.

No obstante, la pareja destacó que el COVID-19 nunca fue obstáculo al decidir ir a votar.

“Es mi derecho y, si me cuido bien, puedo ir a votar. Lo importante es cuidarse bien”, concluyó Morales Rodríguez.