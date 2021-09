El Departamento de Justicia confirmó que recibió, cerca de las 5:00 de la tarde de hoy, miércoles, una carta sometida por el grupo Jóvenes Demócratas de Puerto Rico en la que solicitan la destitución de Elizabeth Torres Rodríguez como integrante de la delegación congresional que cabildea en el Congreso federal por la estadidad para Puerto Rico.

Damarisse Martínez, portavoz de Justicia, explicó que la agencia sí recibió la carta y que será evaluada próximamente.

El grupo publicó una foto de la primera página de la carta, dirigida al secretario de Justicia Domingo Emanuelli Hernández, que muestra que fue recibida y ponchada por el personal de la agencia a las 4:46 p.m. Aunque solo publicaron la primera página de la carta, el grupo explicó en una serie de cuatro tuits que buscan que Justicia inicie un proceso de destitución en contra de Torres Rodríguez.

“Hoy hicimos entrega de una carta dirigida al secretario de Justicia que recoge una serie de hechos, acciones y omisiones por parte de la delegada Elizabeth Torres (Rodríguez) que, entendemos, son causales suficientes para que Justicia inicie un proceso de destitución”, lee el primer tuit publicado por el grupo.

PUBLICIDAD

El grupo añadió, en otros tres tuits, que “la delegada ha expresado públicamente, y sin reserva alguna, que para ella hay otras luchas más importantes que la estadidad. Resulta contradictorio que haya aspirado a formar parte de una delegación cuyo único fin es adelantar el mandato del pueblo a favor de la igualdad”.

“Ante esta realidad, retener a la delegada Torres a razón de $90,000, más gastos reembolsables, no se sostiene. Solicitamos al secretario de Justicia que evalúe los hechos y tome la acción correspondiente”, resaltó el grupo.

La organización hizo referencia a unas expresiones que Torres Rodríguez esbozó en un vídeo que publicó en su página de Facebook, “La Premisa Inarticulada”, en el que dejó claro que tiene tres prioridades y que las hizo claras antes de aspirar como cabildera por la estadidad en marzo pasado.

Esas prioridades incluyen luchar en contra de la perspectiva de género, la estadidad y su “lucha para sacar” a su compañero Edwin Domínguez (expareja de la excandidata a la gobernación Alexandra Lúgaro) del “encierro” domiciliario en el que se encuentra por violar una orden de protección a favor de una menor.

Domínguez cumplía una sentencia de cinco años de cárcel, tras ser condenado el 15 de julio de 2020, por violar una orden de protección tras publicar unas fotos de la hija de Lúgaro. No obstante, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced le concedió, en diciembre de 2020, a Domínguez clemencia condicionada por cuatro de los cinco años de la condena.

Anda corriendo este video por las redes y por todas las esquinas de esta isla. Si decir la verdad y ser honesto hoy día es ser revolucionario y rebelde, seámoslo entonces. Hay hartazgo... Y mucho. Posted by La Premisa Inarticulada on Monday, September 20, 2021

Bajo los términos de clemencia, Domínguez debe permanecer, los primeros dos año, sin salir de su residencia, y en los últimos dos años de la condena, debe estar en su hogar desde las 9:00 de la noche hasta las 6:00 a.m.

PUBLICIDAD

El gobernador Pedro Pierluisi confirmó, el martes, que Torres Rodríguez le solicitó un indulto total para Domínguez.

Las expresiones de Torres Rodríguez desataron una reacción de la exsenadora Melinda Romero, quien fue elegida como delegada congresional en la elección especial celebrada el 15 de mayo del año en curso.

Romero acusó a Torres Rodríguez de “no hacer nada” por cumplir con sus funciones como delegada electa e instó a

“Mi punto de vista es, pues si no crees en el proceso, no crees en la finalidad de lo que es el proceso, no te debiste haber sometido y mucho menos cobrar un dinero por un trabajo que no se está haciendo. La compañera no ha querido participar en algunos de los proyectos que nosotros hemos querido presentar como delegación. Siempre ha tenido palabras bien insultantes para algunos de los compañeros por alguna que otra cosa que uno no piense igual. Y lamentablemente se ha quedado al margen. Ella no ha regresado a Washington después de la primera semana de julio”, destacó Romero en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Después de sus declaraciones me hace pensar que no tiene ningún interés en esto y que su interés era otro completamente personal y entiendo que si es de esa manera, debería dejarle el puesto a alguien que sí le interesa trabajar por la estadidad porque al final y al cabo para eso fue que juramentamos para defender y promover la estadidad para Puerto Rico”, añadió.

Junto con Romero y Torres Rodríguez, fueron elegidos como cabilderos el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, la exalcaldesa de Ponce María “Mayita” Meléndez, la exsecretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) Zoraida Buxó y Roberto Lefranc Fortuño.

Los delegados por la estadidad deben rendir su primer informe al gobernador el próximo martes, 28 de septiembre, cuando completarán sus primeros 90 días en sus respectivos cargos. Tienen una remuneración económica de $90,000, más $30,000 para reembolso por sus gastos, y estarán sujetos a la Ley de Ética Gubernamental, aunque hayan rechazado el salario asignado.