El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte exigió al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera que establezca un “plan inmediato de cómo va a atender” la carencia de recursos, materiales y equipo en las Juntas de Inscripción Permanente (JIP), una situación denunciada en múltiples ocasiones.

La exigencia de Aponte se produce a solo dos semanas de que cierre el registro electoral para las elecciones generales.

“Cualquier persona con experiencia en el tema electoral sabe que lo que viene en camino para estas próximas dos semanas es una aglomeración de personas lo cual redundará, de no atenderse con carácter de urgencia este asunto, en un caos, advierte Aponte en una carta dirigida a Dávila Rivera que forma parte de la agenda que discutirá hoy el pleno de la CEE.

Desde el año pasado, los comisionados electorales le han reclamado a Dávila Rivera que tome acción con las carencias de las JIP. El PIP, particularmente, también ha denunciado que la CEE no ha cumplido con su deber ministerial de exhortar al pueblo a inscribirse. De hecho, la CEE, en un momento dado, dejó de ir a las escuelas públicas, colegios y universidades para inscribir estudiantes.

“El haber arrastrado los pies con el proyecto propuesto por el PIP sobre la inscripción de jóvenes en las escuelas superiores y en las universidades, ha obligado a que ahora miles de potenciales electores asistan en masa a las JIP”, dice la carta.

“En múltiples ocasiones usted ha sido advertido por este servidor sobre las consecuencias de dicha acción y los asuntos que traje ante su consideración y que no fueron atendidos, por consiguiente, no hay excusa alguna. Exijo, por lo tanto, que usted establezca un plan inmediato de cómo va a atender esta situación”, agregó.

Aponte le exige a Dávila Rivera que nombre a un persona de la CEE que se haga cargo de poner al día a las JIP.

De 110 JIP que había antes del huracán María, hoy quedan 85. De esa cantidad, solo 81 están abiertas y algunas no cuentan con conexión a Internet, no tienen impresoras o materiales necesarios para su funcionamiento como el papel para el laminado de las tarjetas electorales, tinta o papel regular. Otras no cuentan con los empleados requeridos para que haya balance electoral.

La situación ha escalado a un nivel que hay quejas de ciudadanos que acuden a las JIP para alguna transacción electoral y ante la falta de materiales se les dice que no pueden ser atendidos, lo que violenta su derecho a ejercer el voto en noviembre próximo.

Los comisionados electorales han advertido que todo elector que acuda a una JIP tiene que ser atendido aunque se le cite posteriormente. Por ejemplo, una persona que acuda para inscribirse, debe ser inscrita en el registro electoral aunque la JIP no tenga los materiales y sea necesario citar a la persona para entregarle documentos posteriormente.

Las JIP son medulares ahora mismo porque la CEE está a solo dos semanas para que cierre el registro electoral, el próximo 14 de septiembre. Por ende, durante estos días acuden muchas personas a las JIP en busca de servicios.