La secretaría de Asuntos de Mujer y Género del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) presentó este miércoles un nuevo protocolo y formulario para atender casos de discrimen por razón de género, siendo la primera colectividad política en contar con este tipo de instrumento.

La acción surge tras verse el partido involucrado en una serie de denuncias contra funcionarios de la colectividad y ser señalados por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).

“El protocolo establece unos principios y procedimientos que sirven de herramienta para aquellas personas que necesitan presentar situaciones que han surgido dentro del espacio político y que requieran acción para asegurar que los mismos sean espacios seguros y libres de discrimen (...) ¿Por qué un protocolo? Pues, para que las mujeres y personas LGBTTIQ+ continúen militando de forma segura dentro del partido”, expresó la secretaria de Asuntos de Mujer y Género del PIP, Adriana Gutiérrez Colón, en conferencia de prensa.

La “Política institucional y protocolo del PIP para la evaluación y solución de conflictos basados en discrimen por razón de género” fue aprobada el 27 de agosto y elaborada por un grupo de expertas en temáticas de género y diversidad que forman parte de la Secretaría.

La vicepresidenta del PIP, María de Lourdes Santiago Negrón, reiteró que “son pocas las instituciones políticas en el planeta que cuentan con un documento como este (protocolo)... Creo que estos temas de género se deben hablar. El Comité de San Juan se estará reuniendo y la aspiración es que esto cree nuevas conversaciones y más consciencia”.

“Una de nuestras aspiraciones seria que este paso vanguardia que da el PIP sea replicado por otras instituciones políticas y otros espacios de trabajo voluntario que no les aplica la legislación vigente. Este protocolo se da después de muchas conversaciones y reuniones con personas con visiones mucho más amplias como la compañera Ana Victoria, que trabaja con sobrevivientes”, expresó Santiago Negrón, acompañada por mujeres jóvenes del PIP y sicólogas que militan dentro del partido.

En junio, al menos tres mujeres denunciaron haber sido víctimas de hostigamiento sexual y/o acoso laboral. Ante las denuncias, que iniciaron en las redes sociales, la colectividad comenzó una investigación que concluyó en archivar los casos al entender que no se habían cometido los actos. Mientras, la OPM radicó una querella contra el PIP por supuestamente incumplir con los protocolos de hostigamiento sexual y laboral en la colectividad. Santiago Negrón, detalló que entregaron hoy, miércoles, la respuesta a la querella de la OPM.

Además, Gutiérrez Colón indicó que se utilizó de marco de referencia el “Protocolo Modelo para Partidos Políticos” de la Organización de Estados Americanos (OEA), el cual fue consultado en los pasados meses para investigar la serie denuncias públicas hechas contra funcionarios del partido.

La licenciada Gutiérrez Colón detalló que el nuevo protocolo del PIP tipifica una serie de conductas, acciones u omisiones que serán “inaceptables” y “sancionables” al cumplir con unos requisitos: que “el acto esté dirigido a una mujer por ser mujer o a una persona por su orientación sexual o identidad de género”; que “esa conducta tenga como resultado menoscabar o anular la militancia de la persona en el partido”; y “que se de en el marco del trabajo voluntario” en el PIP.

Enumeró algunas de las conductas que no serán toleradas como “proposiciones, acercamientos, comentarios o invitaciones no deseadas de naturaleza sexual”; “hacer expresiones o comentarios hostiles o humillantes, difamatorios o lesivos sobre militantes, en presencia de otras personas militantes”; e “incurrir en agresiones verbales basadas en estereotipos y visiones discriminatorias”.

Explicó que habrá asuntos, como la comisión de un delito, se redirigirán a las autoridades pertinentes como la Policía. “Es obligación de la secretaria en orientar a las sobrevivientes sobre cuáles son los recursos”, indicó Santiago Negrón.

Recalcó que cada investigación se dará con total confidencialidad para proteger la identidad de las personas querellantes, que pueden denunciar alguna situación mediante un formulario en la página de la Secretaria de Asuntos de la Mujer y Género del PIP. “Pero, naturalmente, dentro del contexto en que se de la adjudicación (de alguna sanción) si se dará conocimiento, y la persona querellante va a ser notificada”, agregó.

Asimismo, recalcó Gutiérrez Colón que esta herramienta no se había desarrollado antes porque “no habían tenido una situación como esta”, en referencia a las denuncias contra funcionarios del partido. “Se atendieron seriamente las alegaciones que hubo en el pasado. (…) Hubiera querido que hubiéramos tenido un instrumento como este en aquel entonces. Definitivamente, no lo teníamos, pero creo que es importante aprender del pasado y tomar las acciones para que no se repitan en el futuro”, indicó.

“Esto es un protocolo novel en Puerto Rico. Es la primera vez que un partido cuenta con una herramienta como esta para atender precisamente esas situaciones discriminatorias que se puedan dar en los espacios de organización política voluntarios”, reiteró al mencionar que atendieron las denuncias que hubo en el pasado y una de las recomendaciones ante la discusión de los casos fue que hubiera un protocolo para manejar la situación.

La secretaria de Asuntos de la Mujer y Género evaluó documentos similares de distintos países de América Latina, como Colombia y México, así como parte de la legislación vigente, entre ellas la “Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo” (Ley 17 de 1988); la “Ley para Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral en Puerto Rico” (Ley 90 de 2020); y la “Ley para establecer la Política Pública del Gobierno de Puerto Rico en contra del discrimen por Orientación Sexual o Identidad de Género en el Empleo, Público o Privado” (Ley 22-2013).

Las denuncias serán analizadas por una Comisión Evaluadora, compuesta por un grupo diverso encargado de “investigar y emitir determinaciones”. Gutiérrez Colón añadió que la próxima semana comenzarán una serie de talleres alrededor del país, dirigidos a difundir el protocolo y a orientar a la militancia sobre las conductas que no serán toleradas en el PIP.

Además, tendrán la tarea de crear otros talleres de “Sensibilización y Asuntos de Género para seguir erradicando todas estas conductas discriminatorias que sí se dan en todos los espacios”. “Los partidos políticos no son la excepción y el PIP tampoco”, subrayó.