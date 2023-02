A menos de una semana para la elección de más de una treintena de puestos en la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD), asoma una nueva controversia, luego que el secretario general de la Pava, Luis Vega Ramos, certificara al senador Javier Aponte Dalmau como uno de los aspirantes a un puesto por acumulación en contra de la recomendación de la comisión calificadora de la colectividad.

La comisión determinó la semana pasada, por unanimidad, no avalar la certificación de Aponte Dalmau, al argumentar que hacerlo violentaría el Artículo 38 del reglamento del PPD debido a que el legislador ya ocupa un puesto en la Junta de Gobierno por ser el portavoz de la delegación popular en el Senado.

“El Artículo 217 del reglamento establece que la certificación final de los aspirantes la hace el secretario. Yo hice un análisis exhaustivo del Artículo 38 del reglamento y concluí que la posición de los portavoces legislativos, como no es electa, no es creada por el reglamento del partido, no está cubierta por dicho artículo, como le pasa al gobernador cuando es popular, al comisionado residente cuando es popular... A los presidentes de los cuerpos legislativos, a los presidentes de la Asociación de Alcaldes y los presidentes de la Asociación de Legisladores Municipales, que son puestos creados, pero no electos, el portavoz de una delegación popular en la Asamblea Legislativa está igualmente exento del Artículo 38″, explicó el secretario general del PPD cuando El Nuevo Día indagó sobre la información obtenida a través de fuentes.

De esta forma, Aponte Dalmau será uno de los 13 candidatos para ocupar una de siete sillas por acumulación, al igual que Héctor Ferrer Santiago, Nina Valedón Santiago, Orlando Aponte Rosario, Juan Zaragoza Gómez, Elizabeth Rosa, José A. “Josian” Santiago Rivera, Jesús Santa Rodríguez, Ada García Montes, Ramón Ruiz Nieves, Domingo Torres, Ivonne Lozada y Ada Álvarez Conde.

La elección será, mediante una asamblea general, el domingo, 26 de febrero.

El Artículo 38 del reglamento del PPD establece que " los(las) representantes a la Junta en representación de los(las) miembros por acumulación, servidores(as) públicos(as), o por directivas regionales, no podrán ser aquellos(as) afiliados(as) que tengan derecho a un asiento en la Junta por virtud de una posición electiva o reglamentaria”.

La revocación de la comisión evaluadora se produjo sin que se permitiera una apelación, comentó una de las fuentes.

El cuatrienio pasado, el ahora presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, quien era portavoz de la minoría popular, intentó ocupar una silla por acumulación en la Junta de Gobierno. Fue impugnado al amparo del Artículo 38, y Hernández decidió retirar su aspiración.

“Independientemente de aquella situación, es un reglamento nuevo y no hay precedentes interpretativos”, dijo Vega Ramos. El Artículo 38 quedó inalterado tras la aprobación de un nuevo reglamento en el PPD en noviembre pasado.

Aseguró que, en su determinación, no influyó que Aponte Dalmau es de la confianza del presidente actual del PPD, José Luis Dalmau.

El excomisionado electoral del PPD Gerardo “Toñito” Cruz indicó que el Artículo 38 “no reconoce ninguna excepción, por lo que el secretario no tiene discreción para evadir el informe de la comisión calificadora de candidatos, y Aponte Dalmau ocupa una posición en la Junta de Gobierno por ser portavoz en el Senado del PPD”.

El también excomisionado electoral y exsecretario de la Pava, Eudaldo Báez Galib, se expresó en la misma dirección. “Yo recomendaría que se apelara la posición del secretario ante la Junta de Gobierno porque es un asunto que no ha sido resuelto, y al resolver sienta la pauta”, apuntó.

Sobre el hecho de que la decisión de la comisión calificadora en contra de Aponte Dalmau fue unánime, sostuvo que “no es la primera vez que pasa en la historia del partido que hay una recomendación de la comisión calificadora y el secretario hace una determinación (distinta)”. Pero no dio ejemplos.

Además, la comisión evaluadora decidió avalar la aspiración de Valedón Santiago, quien es subsecretaria del PPD, con la condición de que se abstuviera de participar de cualquier actividad relacionada con la asamblea general del 26 de febrero. Pero, en las redes sociales, se han publicado fotos de Valedón Santiago participando de eventos vinculados con la asamblea general.

Vega Ramos insistió en que Valedón Santiago, al radicar su candidatura, el pasado 10 de febrero, le “informó de su inhibición voluntaria de todo trabajo pendiente a la asamblea del 26 de febrero”.

Los cuestionamientos al interior del PPD también se extienden a la selección de los delegados que participarán en la asamblea. Se debe escoger un delegado por cada 200 votos populares que se emitieron en cada municipio en las elecciones generales del 2020. Estos son paralelos a los delegados regionales que también se estaban eligiendo en cada región.

La fecha límite para seleccionar a los delegados municipales era el 15 de febrero, pero se extendió hasta ayer, dijo el comisionado electoral del PPD, Ramón Torres.

“La extendimos hasta el 19 de febrero para hacerlo a la par (con los delegados por distrito)”, dijo Torres.

Cuestionado si la extensión responde a que se atrasó la emisión de directrices para la selección, Torres se limitó a decir que “los presidentes municipales los están escogiendo”. Sin embargo, los alcaldes de Loíza y de Hormigueros, Julia Nazario y Pedro Juan García, respectivamente, confirmaron que recibieron las instrucciones recientemente.

“Se anunció un poquito más tarde. El proceso se explicó la semana pasada”, apuntó García.

“Hace como siete días. No más de eso”, dijo, por su parte, Nazario.