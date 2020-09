La reunión del pleno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) fue terminada hoy, jueves, luego de que el presidente Juan Ernesto Dávila Rivera no llegara al encuentro porque supuestamente acudió a una cita médica.

La cancelación de la reunión, a último minuto, mantiene a los comisionados electorales en vilo por temor a que se siga atrasando más el calendario electoral y porque ante la ausencia de Dávila Rivera, lograron que el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, se comprometiera a presentarle una terna de candidatos a presidente y presidente alterno de la CEE. Esto ocurrirá en otra reunión a la 1:00 p.m.

“La sospecha que tenemos es que él (Dávila Rivera) va a presentar la renuncia ya mismo, antes de la 1:00 p.m.”, dijo el comisionado electoral de Proyecto Dignidad, Eduardo García.

“Creo que estamos en el movimiento adecuado para las circunstancias y que hay posibilidad que de entre los nombres que traiga (el comisionado electoral del PNP) se puedan seleccionar un presidente y un presidente alterno”, sostuvo, por su parte, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Nicolás Gautier.

Sánchez dijo a preguntas de El Nuevo Día que presentará cuatro nombres a los comisionados electorales.

“Ellos me pidieron más. En este momento estoy preparado para la reunión”, sostuvo el comisionado electoral del PNP.

García había solicitado ayer, con éxito, que la reunión del pleno de la CEE se moviese de las 2:00 p.m. a las 10:00 a.m. por la abultada agenda que estaría bajo discusión. El presidente de la CEE estuvo de acuerdo en cambiar la hora y no advirtió de que tenía una cita médica, lo que hoy fue anunciado por el secretario del ente electoral, Ángel Luis Rosa.

“Esa información me la dieron poco antes de comenzar la reunión”, afirmó Rosa.

Pese a que restan 61 días para las elecciones, no ha terminado el escrutinio primarista del PPD, no se han aprobado reglamentos medulares para las elecciones generales y tampoco se ha aprobado el listado de centros de votación. Los comisionados electorales están molestos y preocupados, según dijeron de que pese a que trabajan contra el reloj, el pleno de la CEE no fue convocado por el presidente en toda la semana.

Además, por ser un asunto que maneja estrictamente Dávila Rivera, no saben pormenores de los preparativos de las elecciones generales como por ejemplo, la compra de materiales de seguridad necesarios para el evento electoral. El pasado 1 de septiembre la CEE debió publicar una lista en los periódicos de los electores excluidos para las elecciones generales y no lo hizo. Entretanto, las Juntas de Inscripción Permanente permanecen sin los materiales necesarios para atender a los electores cuando solo restan dos semanas para que cierre el registro electoral para los comicios generales. Todos estos asuntos se pretendían discutir en la reunión de hoy.

“Esto atrasa los trabajos. La ausencia del presidente hoy demuestra la incapacidad que tiene para continuar en el cargo ante la urgencia de tantos asuntos por atender”, dijo el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte.

El presidente de la CEE es vital para que se produzca cualquier reunión del pleno ya que para que haya quórum debe estar el presidente y, al menos, dos comisionados electorales. Cuatro de los cinco comisionado electorales le retiraron la confianza al presidente de la CEE, algunos de ellos presentaron querellas en el Tribunal Supremo pidiendo su destitución. Y ahora se mantienen los roces con el comisionado electoral del PNP porque según los comisionados electorales del resto de los partidos este comenzó sus funciones en la CEE faltándoles el respeto y siendo ambiguo respecto a si Dávila Rivera debía dejar la presidencia de la agencia.

“Aparte del presidente (de la CEE) también hay un asunto de relación con los nuevos representantes del PNP (el comisionado electoral y la comisionada electoral alterna, Vanessa Santo Domingo). Hoy llegaron a la reunión 40 minutos tarde. Es una falta de respeto”, dijo el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín.

“Había en agenda muchos asuntos que hay que atender. Había asuntos importantes. Me preocupa este desorden que hay aquí en la comisión. No me queda más que confiar en que vamos a resolver ya de una buena vez esto (en la reunión de la 1:00 p.m.). Tenemos el compromiso de atender esto con premura. Espero que para la semana próxima empecemos ya con nuevo liderato (en la CEE)”, agregó.

Sánchez rechazó que trabaje con animosidad en la CEE.

“He estado en la mejor disposición de trabajar en equipo”, dijo.

El comisionado electoral de Proyecto Dignidad envió una carta a sus homólogos en la que explica que el PNP, desde el pasado 9 de agosto, cuando surgieron múltiples reclamos exigiendo la renuncia de Dávila Rivera, “han tenido la potestad de someter un nombre o nombres para que los demás comisionados podamos por unanimidad nombrar un nuevo presidente”.

“No obstante, ustedes han preferido no hacerlo y continuar bajo la presidencia actual”, dice la carta.

“Observamos esa carta y le explicamos que no existía la vacante, pero estamos en la disposición de evaluar para dos posiciones”, señaló Sánchez.