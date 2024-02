Eliezer Molina asegura que el secretario de la CEE estuvo presente cuando presentó su candidatura y no la objetó

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

En entrevista con El Nuevo Día , Molina relató que fue notificado por Cuevas, el lunes en la noche y mediante correo electrónico, de que la CEE no lo había certificado como aspirante.

Al narrar paso a paso su versión de los hechos del 2 de enero, Molina confirmó la información provista por El Nuevo Día , de que dos empleadas de la CEE –una representando al Partido Popular Democrático (PPD) y, otra, al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)–, que conformaban una junta de balance electoral, lo atendieron inicialmente y no le aceptaron su expediente.

“Ellas no querían recibirme el documento (del Departamento) de Hacienda, de las planillas, el que era de la certificación de haber rendido las planillas porque la plataforma, en ese momento, solamente brindaba cinco años porque estaba en la transición del receso navideño. Ese documento, mínimo, subsana la gestión” , dijo el también ex candidato independiente a la gobernación, quien acudió a la CEE en la fecha límite de radicación de candidaturas.

“No querían (recibir el expediente), pero, en ese momento, entonces, soy atendido por el otro personal y se le mostraron todas las gestiones. Todas. (Al empleado) le dicen ‘Manny’, pero, al lado, estaba este señor, el Rolando (Cuevas). Nosotros cumplimos con todo. Él (Cuevas) estaba allí, al lado mío. Estaba sentado”, agregó, no sin antes rechazar que tuviera una conducta hostil, en ese momento, y alegó que fue a la inversa.

Según Molina, “quien completó el proceso fue ‘Manny’. A ‘Manny’ se le entregaron los otros documentos que estas señoras, que estaban en intransigencia, no querían mirar”. A quien Molina identifica por “Manny” es el director del Área de Radicaciones de la CEE, José Calderón Figueroa , con nombramiento de carrera y 28 años de servicio, corroboró El Nuevo Día . Calderón Figueroa fue, de hecho, el empleado de la CEE que mostró a El Nuevo Día el expediente de Molina, luego de que se solicitara formalmente.

“Estaba como observador”

Molina declaró que, desde el 3 de enero, podía recoger endosos y que Cuevas, presuntamente, no intervino con él durante su radicación de candidatura, pero vio todo lo que sucedía, incluyendo la supuesta negativa de las empleadas de la junta de balance electoral de aceptar su expediente.

“Él (Cuevas) estaba como observador y estaba moviéndose, movilizándose no solo conmigo. Estaba con las demás personas que estaban presentando sus documentos. Pero estaba allí” , afirmó.

Cuando El Nuevo Día preguntó, el lunes, a la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera , si, sobre la base de lo que el Código Electoral indica, se debió aceptar el expediente de Molina, respondió negativamente. “Conforme al Código Electoral establece, no debió aceptarse”, aseguró entonces.

Padilla Rivera recalcó que el expediente de Molina, tal como lo certificó Cuevas el 30 de enero, no tenía las certificaciones de las agencias que dieran cuenta de que, el 2 de enero o antes, solicitó los documentos necesarios, incluyendo planillas, resultados de prueba de dopaje y de deuda sobre propiedad mueble e inmueble, para certificar su candidatura.

Cuestionada sobre por qué se le permitió a Molina recoger los endosos con un expediente incompleto y sin certificaciones, Padilla Rivera respondió que “el acceso al sistema que permite la recolección de los endosos (llamado SIEN y que se comenzó a usar para este ciclo electoral) no está supeditado al expediente completo. Radicaste la intención de candidatura, se abrió el sistema” .

“Es que no está supeditada una cosa con la otra. El expediente se acepta condicionado… condicionado a que esté completo, pero ya se le abrió para que recogiera los endosos. Eso no depende de los endosos. Eso no es una cosa que esté ligada a la otra”, agregó la presidenta alterna.