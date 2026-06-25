“En enero llegará el nuevo integrante”: Héctor Ferrer y su esposa esperan su primer hijo

A cuatro meses de su enlace matrimonial, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, y su esposa Alondra Laclaustra anunciaron que esperan su primer bebé.

La llegada del hijo de la pareja está prevista para enero de 2027.

La noticia fue dada a conocer este jueves por el propio legislador mediante un video en sus redes sociales, en el cual expresó su emoción ante esta nueva etapa personal.

“Con mucha alegría queremos compartir una de las noticias más especiales de nuestras vidas. En enero llegará el nuevo integrante en la familia Ferrer Laclaustra”, dijo el hijo del fallecido exlíder del PPD Héctor Ferrer Ríos.