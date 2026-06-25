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“En enero llegará el nuevo integrante”: Héctor Ferrer y su esposa esperan su primer hijo

El legislador del PPD compartió la noticia en redes sociales y adelantó que el bebé nacerá en 2027

25 de junio de 2026 - 10:06 AM

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Alondra Laclaustra y Héctor Ferrer Santiago salen de la Iglesia San José, tras celebrar su boda. (Facebook)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

A cuatro meses de su enlace matrimonial, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, y su esposa Alondra Laclaustra anunciaron que esperan su primer bebé.

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La llegada del hijo de la pareja está prevista para enero de 2027.

La noticia fue dada a conocer este jueves por el propio legislador mediante un video en sus redes sociales, en el cual expresó su emoción ante esta nueva etapa personal.

“Con mucha alegría queremos compartir una de las noticias más especiales de nuestras vidas. En enero llegará el nuevo integrante en la familia Ferrer Laclaustra”, dijo el hijo del fallecido exlíder del PPD Héctor Ferrer Ríos.

La pareja contrajo matrimonio el pasado 14 de febrero en la Iglesia San José, en San Juan, tras haberse comprometido en mayo de 2025 en los Jardines del Alcázar, en Córdoba, España.

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