“Espero que sea basada en derecho”: Ana Irma Rivera Lassén confía en que Tribunal Supremo decida a favor de Victoria Ciudadana

“Los jueces y las juezas no están hechos de ningún material que no sea el mismo del resto de las personas en Puerto Rico. Eso incluye los prejuicios. Cuando la gente se sienta en esos puestos y ve los casos, debe abstraerse de posiciones personales, pero sabemos que eso no es tan fácil. Yo siempre tengo que decir que espero que lo puedan hacer”, manifestó la candidata.

Varios aspirantes a puestos electivos del Partido Popular Democrático (PPD), a los que eventualmente se unieron aspirantes del Partido Nuevo Progresista (PNP), impugnaron las principales candidaturas de Victoria Ciudadana, entre estas, la de Rivera Lassén, y dos de distrito de Proyecto Dignidad , por considerar que, al no ser candidatos únicos para la fecha del cierre de candidaturas, debieron haber recogido endosos, lo cual no ocurrió.

Victoria Ciudadana sostiene que la ley no obliga a recoger endosos a candidatos que no vayan a primarias, sino que son escogidos por métodos alternos. El juez de primera instancia Anthony Cuevas dio la razón a los demandantes y ordenó sacarlos de la papeleta. Pero un panel del Tribunal de Apelaciones indicó que los reclamantes no tenían legitimación activa, lo cual quiere decir que no se expusieron a ningún daño y ordenó restituir las candidaturas.