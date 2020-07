El debate de anoche de los precandidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD) no se caracterizó por haber generado explicaciones amplias sobre política pública, pero los candidatos sí hicieron reclamos y planteamientos que merecen verificación.

A continuación, El Nuevo Día contrasta con la realidad algunos de los planteamientos hechos anoche por el senador Eduardo Bhatia y por los alcaldes Carmen Yulín Cruz Soto, de San Juan, y Carlos “Charlie” Delgado Altieri, de Isabela.

1. La UHS es una escuela alianza

En el contexto de su defensa del concepto de escuelas “charter, a las que él llama “escuelas alianza”, el senador Eduardo Bhatia dijo que la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico (UPR), conocida como la UHS, es un ejemplo de un plantel que funciona en alianza entre la UPR y el Departamento de Educación.

“La escuela donde estudió la alcaldesa, la UHS, es una alianza entre la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Educación. ¿Por qué no podemos replicar esas alianzas en todo Puerto Rico, sin que nadie piense que eso es privado? Porque eso no es privado, eso es del gobierno”, sostuvo.

Veredicto: Falso

La UHS es una “escuela laboratorio” adscrita a la Facultad de Educación del Recinto de Río Piedras de la UPR, que es una institución pública. No está adscrito Educación ni tiene ninguna alianza con este.

Carmen Yulín Cruz, alcaldes de San Juan, fue la primera candidata que llegó a los estudios de Telemundo.

2. Solo empresas con experiencia en San Juan

Cruz Soto dijo que en las subastas del Municipio de San Juan no pueden participar empresas que tengan menos de tres años de experiencia en el área de la subasta. Lo dijo al responder preguntas sobre cómo evitaría que ocurriera un escándalo como el de la fallida compra de pruebas de coronavirus de parte del gobierno central a empresas sin ninguna experiencia en el área de productos médicos.

Veredicto: Cierto

Los avisos públicos de la Junta de Subastas del Municipio de San Juan incluyen, como primera oración en la lista de requisitos, la siguiente expresión: “Se requiere que todo licitador presente junto a su propuesta evidencia de poseer experiencia de, al menos, tres años previos a la fecha señalada para el recibo de las propuestas, en trabajos de la naturaleza de los requeridos en cada subasta”.

Equipo de enfermeras realiza pruebas de COVID-19 en un laboratorio servicarro en San Juan.

3. Pruebas de COVID-19 en San Juan

Cruz Soto dijo que ella estableció en el Municipio de San Juan el primer “servicarro” de pruebas moleculares de COVID-19, donde se habían hecho hasta esta semana 7,500 de estas pruebas.

Veredicto: Cierto

El 17 de marzo, siguiendo el ejemplo de varias jurisdicciones europeas que habían establecido el modelo, el Municipio de San Juan estableció el primer “servicarro” de pruebas moleculares de COVID-19, tras un contrato con los laboratorios Quest. El pasado lunes, la última vez que el Municipio informó de su conteo, se habían hecho 7,308 pruebas moleculares, de las cuales 181 habían salido positivos. 93 de los positivos son residentes de San Juan, indicó la alcaldesa.

4. El presupuesto del Departamento de Educación

Delgado Altieri dijo que el presupuesto de Educación es “de casi $4,000 millones”. Lo dijo al discutir los problemas que ha tenido la agencia para adaptarse a la educación en línea como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Veredicto: Cierto

El presupuesto consolidado de Educación aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal para el presente año fiscal es de $3,951 millones, de los cuales unos $,2,300 millones son fondos estatales y el resto federales.

Carlos Delgado Altieri, alcalde de Isabela, dijo que había sido malinterpretado al hablar de los derechos de la comunidad Lgbttq. (Ramón "Tonito" Zayas)

5. Los niños y niñas trans

Al responder preguntas sobre las posturas conservadoras que se le atribuyen, Delgado Altieri dijo que no cree en “limitar” que los niños y niñas en las escuelas se vistan de acuerdo con el género de su preferencia.

Veredicto: Falso

En una entrevista con la estación Radio Isla el pasado 2 de marzo, Delgado, a preguntas sobre el tema de la vestimenta de los niños y niñas dijo: “En esas cosas soy moderado. Pienso que un ambiente escolar se debe dar dentro de un ambiente de respeto a la institución y de igual manera debe haber una formalidad”. Luego respondió con un “no” cuando se le preguntó si respaldaría que los niños y niñas vistan de acuerdo con el género de su preferencia porque “no es algo que la escuela pública o privada deba sostener”. En su respuesta durante el debate, Delgado no dijo que hubiese cambiado de opinión; dijo que sus expresiones anteriores sobre este tema habían sido malinterpretadas.

6. Clases en línea en The School of San Juan

Cruz Soto dijo que todos los estudiantes de The School of San Juan, la escuela municipal, que lo necesitaron obtuvieron computadoras e Internet para poder tomar clases en línea, tras la suspensión de los cursos presenciales por la pandemia de COVID-19.

Veredicto: no se pudo corroborar

La alcaldesa hizo el mismo planteamiento durante la graduación de cuarto año de 93 estudiantes de The School of San Juan, la Escuela del Deporte y la Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología el pasado 20 de junio. “Desde que inició la pandemia de COVID-19, el Municipio de San Juan tomó medidas inmediatas para asegurar que todos sus estudiantes, especialmente los de cuarto año, pudieran completar su año escolar. Asimismo, todo estudiante que lo necesitó recibió una computadora y acceso a Internet provisto por el Municipio”, dijo la alcaldesa durante la ceremonia en el estadio Hiram Bithorn. A petición de El Nuevo Día, la directora del Sistema Educativo de San Juan, Evelyn Lafontaine Medina, certificó hoy, viernes, que se compraron 22 routers y 43 computadoras y que usaron las plataformas de Microsoft Teams, Edmodo, Office 365, Zoom, XODO y Apple Learn. Sin embargo, El Nuevo Día no pudo hacer una verificación independiente de lo reclamado por la ejecutiva municipal.

7. El dinero de FEMA a San Juan

Cruz Soto dijo que “en el Municipio de San Juan hemos recibido el 97% de todo lo que le requerimos a FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias)” por los gastos asociados a la recuperación de los huracanes Irma y María.

Veredicto: induce a error

Según el portal de la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción (COR3), hasta este pasado lunes el Municipio de San Juan había recibido $37.8 millones de los $50.4 millones que le han sido asignados, lo cual representa un 75%, no un 97%. Sin embargo, ante el pedido de verificación de El Nuevo Día, la alcaldesa aclaró que se refería a los reembolsos por los gastos de recogido de escombros y medidas de protección en la emergencia. Bajo estas dos categorías, el municipio solicitó $38.3 millones, según la página de COR3, lo que sí representa el 97% de lo solicitado.

Eduardo Bhatia se dirige hacia su podio antes del inicio del debate. (Ramón "Tonito" Zayas)

8. Las cooperativas de energía

Al defender su visión para el futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Bhatia dijo que él cree en las cooperativas de energía, de las cuales hay 900 en Estados Unidos.

Veredicto: Cierto

Según el portal de Internet de la organización Cooperativas Eléctricas de América, conocida por las siglas NRECA, que es la más importante organización de la industria de las cooperativas energéticas, en Estados Unidos hay 897 de estas organizaciones. 837 de las cooperativas están dedicadas a la distribución de energía y 63 a la producción de energía. Según la NRECA, estas cooperativas dan energía eléctrica a 20 millones de residencias, escuelas y fincas en 48 estados de Estados Unidos. En Puerto Rico se fundó recientemente la primera de estas organizaciones, llamada la Cooperativa Hidroeléctrica de la Montaña, que se espera que produzca energía para los pueblos de Utuado, Adjuntas y Jayuya.

9. Los empleados de la AEE ante la privatización

Bhatia dijo que fue él quien incluyó las garantías de empleos a los trabajadores de la AEE en la ley de privatización de la corporación pública que se aprobó en el 2018 y fue firmada por el entonces gobernador, Ricardo Rosselló.

PUBLICIDAD

“El (compromiso) que incluye la ley, que yo lo incluí como parte de la ley del senador Lary Seilhamer, que es que se le garantiza el empleo y sus derechos al 100%, tal como dice el convenio colectivo”, dijo Bhatia durante el debate.

Veredicto: Falso

No hay ninguna constancia en el récord público de que Bhatia haya sido responsable de las disposiciones de la ley diseñadas para tratar de garantizar los empleos de los trabajadores de la AEE ante una posible privatización. El 5 de noviembre de 2018, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), el sindicato más grande empleados de la AEE, dijo que la enmienda de la ley dirigida a intentar garantizar los empleos de sus miembros fue acordada con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien fue el que la presentó.