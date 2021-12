“Mi decisión es final y firme e irrevocable”.

Con esas palabras, Félix “El Cano” Delgado comunicó formalmente este miércoles al presidente del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, su renuncia a todas las posiciones que ocupaba en la colectividad.

“El 30 de noviembre de 2021, a las 11:59 de la noche, hice efectiva mi renuncia como Alcalde del Municipio Autónomo de Cataño”, expresó el alcalde en una carta con fecha del 1 de diciembre. “Ahora tendré la oportunidad de atender a mi familia como me lo han solicitado y más tiempo para ver crecer a mi hijo Nixon, junto a mi esposa Roxanna. Es mi deber personal y sobrepasa todo interés profesional”.

PUBLICIDAD

La misiva fue recibida en el partido a las 9:18 a.m.

Ayer, martes, salió a relucir a través de fuentes la renuncia de Delgado, quien durante su tiempo como alcalde de Cataño enfrentó múltiples señalamientos en su contra, entre ellos el alquiler de una guagua a razón de $4,500 mensuales, auditorías de la Oficina del Contralor y allanamientos a sus oficinas.

“Agradezco la confianza y oportunidad que usted y toda la colectividad me brindó durante todo este tiempo. Me siento orgulloso de haber cumplido con mi deber como estadista como soy y siempre seré”, agregó en la misiva Delgado, quien fuera alcalde de Cataño desde el 2016.

Carta de Félix "el Cano" Delgado al presidente del PNP, Pedro Pierluisi (Suministrada)

Un gran jurado federal sesionó ayer en torno a evidencia recopilada por las autoridades federales sobre presuntas ilegalidades en la otorgación de contratos millonarios para el manejo de desperdicios sólidos, que involucra a alcaldes y exalcaldes.

Fuentes de El Nuevo Día indicaron que el objetivo de la fiscalía federal no solo es Delgado, sino otros cinco alcaldes y exalcaldes que supuestamente recibieron sobornos o accedieron a la otorgación de contratos ilegales con la compañía Waste Collection, formada en 2012 por el abogado Oscar Santamaría.

Antes de que Delgado confirmara su renuncia ayer, el gobernador se negó a contestar si este aún gozaba o no de su confianza. Una vez oficializada la salida, Pierluisi comentó: “Cada cuatro años el pueblo deposita su confianza en los hombres y mujeres que dirigen tanto el Gobierno Estatal como los municipios. Los que contamos con esa confianza del pueblo tenemos que valorarla y respetarla. Es nuestra responsabilidad actuar de manera prudente y honrada en todo momento”.

PUBLICIDAD

Hoy, en entrevista radial (WKAQ - 580 AM), el mandatario deploró cualquier conducta ilegal en la que haya podido incurrir el exalcalde.

“El pueblo exige transparencia, prudencia en el uso de los fondos públicos y exige honestidad. Que no dude nadie que no importa quién sea que esté en mi administración e incurre en conducta impropia tiene los días contados en la misma. Inmediatamente. Va a tener que dejar el puesto que ocupa porque afecta la imagen del gobierno, la efectividad de la administración. Todos me conocen, pero en ese tema cero tolerancia”, dijo de manera enfática el primer ejecutivo durante una entrevista radial.

Tras su renuncia, Delgado pidió disculpas a los residentes del municipio que lideraba por no cumplir con las expectativas e indicó que “muchas veces el poder ciega y estoy seguro que me pasó”. “Cataño, mil disculpas por todo este mal rato. Gracias por el privilegio que me dieron de ser su alcalde por cinco años”.