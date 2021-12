Al tiempo en que deploró cualquier conducta ilegal en la que haya podido incurrir el exalcalde de Cataño Felix “el Cano” Delgado el gobernador Pedro Pierluisi advirtió este miércoles que no tolerará actos de corrupción en su administración y cualquier persona vinculada a ese delito deberá renunciar “inmediatamente”.

“El pueblo exige transparencia, prudencia en el uso de los fondos públicos y exige honestidad. Que no dude nadie que no importa quién sea que esté en mi administración e incurre en conducta impropia tiene los días contados en la misma. Inmediatamente. Va a tener que dejar el puesto que ocupa porque afecta la imagen del gobierno, la efectividad de la administración. Todos me conocen, pero en ese tema cero tolerancia”, dijo de manera enfática el primer ejecutivo durante una entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

Las expresiones del gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista se producen en momentos en que Delgado renunció a la poltrona municipal de Cataño aparentemente precipitada por una investigación federal, según fuentes.

PUBLICIDAD

Delgado no es el único alcalde mencionado como objeto de investigación ante el gran jurado federal, según se ha reseñado El Nuevo Día. Otros alcaldes y exalcaldes que supuestamente recibieron sobornos o accedieron a la otorgación de contratos ilegales con la compañía Waste Collection -formada en 2012 por el abogado Oscar Santamaría- también han desfilado ante el gran jurado. Una de las fuentes detalló que la información que maneja el liderato del PNP y de las altas esferas del gobierno es que ocho alcaldes fueron mencionados ante el gran jurado, pero no bajarán acusaciones u órdenes de arresto contra todos.

/ Félix "El Cano" Delgado presentó el martes su renuncia a la alcaldía de Cataño. (Ramón “Tonito” Zayas)

Delgado dio sus primeros pasos en la política puertorriqueña de la mano de la exrepresentante María Milagros Charbonier, durante la campaña por la gobernación del exgobernador Pedro Rosselló en el 2004. (Ramón “Tonito” Zayas)

Corrió por primera vez como candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la alcaldía de Cataño en el 2012, pero fue derrotado por el exalcalde José Rosario. (Luis Alcalá Del Olmo)

En el 2016, volvió a buscar la poltrona municipal y la consiguió al derrotar a Rosario por sobre 4,000 votos. En la foto, Delgado junto al alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. (Teresa Canino Rivera)

En las elecciones generales de 2020, venció por más de 5,900 votos al candidato popular Norberto “Nini” Torres. En la foto, Delgado (izquierda) junto al gobernador Pedro Pierluisi y el representante Carlos "Johnny" Méndez. (Ramón “Tonito” Zayas)

Su gestión ha estado matizada por múltiples señalamientos por el uso de fondos públicos y los lujos que rodean su estilo de vida. (Ramón “Tonito” Zayas)

En diciembre de 2020, una auditoría de la Oficina del Contralor reveló que contrató a una persona sin bachillerato por más de $2,600 mensuales. En la foto, Delgado (izquierda) junto al exgobernador Ricardo Rosselló (centro) y Noé Marcano, alcalde de Naguabo. (Juan Luis Martínez Pérez)

Su esposa, Roxanna Cifre, fue despedida en julio de 2020 de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). (Teresa Canino Rivera)

Delgado también fue detenido en el 2020 por la Policía en medio de una intervención en una gallera clandestina en su municipio. (Vanessa Serra Díaz)

En mayo de este año pagó $35,000 por la transmisión del programa de televisión “Guerreros” de Wapa Televisión desde su pueblo. El alcalde justificó que el programa televisivo atraería turismo su municipio. (Teresa Canino Rivera)

En julio trascendió que el alcalde alquiló una guagua Cadillac, modelo Escalade, año 2021, a razón de $4,500 mensuales a la empresa Bou Maintenance Corp. (Luis Alcalá Del Olmo)

Tras las críticas que recibió, Delgado ordenó cancelar el contrato. (Teresa Canino Rivera)

En septiembre, auditores forenses de la Oficina del Contralor allanaron las oficinas de Delgado como parte de una investigación por supuestas irregularidades en desembolsos de dinero bajo su administración. En la foto, lo acompaña el gobernador Pedro Pierluisi. (Vanessa Serra Díaz)

La salida de Delgado habría sido precipitada por una investigación federal, según tres fuentes del PNP. En la foto, el ahora exalcalde junto al exgobernador Rosselló. (LUIS ALCALA DEL OLMO)

Fuentes de El Nuevo Día indicaron que el objetivo de la fiscalía federal no solo es Delgado, sino otros cinco alcaldes y exalcaldes que supuestamente recibieron sobornos o accedieron a la otorgación de contratos ilegales con la compañía Waste Collection, formada en 2012 por el abogado Oscar Santamaría. (Vanessa Serra Díaz)

La legislatura municipal de Cataño confirmó el martes a Gabriel Sicardó Ocasio como vicealcalde a solo horas de que trascendiera que Delgado renunció a su puesto. (David Villafañe Ramos)

Tras su renuncia, Delgado pidió disculpas a los residentes del municipio que lideraba por no cumplir con sus expectativas. En la foto lo acompaña la exgobernadora Wanda Vázquez. (David Villafañe Ramos)

Un 54.42% de la población de Cataño vive bajo los niveles de pobreza, según el Negociado del Censo de Estados Unidos. (Vanessa Serra Díaz)

Entre los alcaldes mencionados, se encuentran el exalcalde de Cidra Javier Carrasquillo, quien ahora es asesor de asuntos municipales del gobernador Pedro Pierluisi; el exalcalde de Naguabo Noé Marcano, quien ahora dirige la Administración de Compensaciones por Accidentes Automovilísticos y el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz.

Cuestionado sobre esa información, Pierluisi reveló que preguntó sobre el tema a Carrasquillo y Marcano.

“Lo que indica (Carrasquillo) es que aquí no hay nada impropio. Está muy tranquilo y en el caso de Noé Marcano la información que me llega es muy similar”, apuntó.

“No tengo información alguna de conducta impropia de parte de ninguno de los dos. Y si surge, que este claro que el standard es bien alto, la vara es bien alta. No quiero ni tan siquiera la apariencia de conducta irregular de ningún alto funcionario del gobierno. En eso no voy a tener tolerancia”, sentenció el gobernador.

“Ha tronchado su futuro”

Sobre Delgado, lamentó que siendo un alcalde penepé con potencial lo haya “tronchado”.

PUBLICIDAD

“Estamos hablando de una persona joven. A todas luces ha tronchado su futuro. Está pidiéndole perdón a sus constituyentes, a los residentes de Cataño después que fue reelecto con un porcentaje nunca antes visto… por qué. Eso no debe suceder. Eso está terrible”, comentó.

“Es bien lamentable que sigan pasando cosas como estas en el gobierno, sea el gobierno estatal o municipal. ¿Pero no van a aprender? No van a darse cuenta que hay que actuar con mucha prudencia, honestidad cuando uno esta en una posición (pública)”, afirmó.

“Ya han sido tantos los casos de corrupción que hemos tenido en Puerto Rico que es increíble. El mismo Cano gana su reelección con casi el 80% de los votos. Entonces, ahora estas situaciones son extremadamente lamentable. No sabemos los detalles. Tomó la decisión de renunciar. Tengo que pensar que es la decisión correcta. Tiene que ser que aquí van a haber mayores consecuencias por su conducta”, agregó.

Conoce a Santamaría

Pierluisi reconoció que conoce al abogado Santamaría. No vaciló en indicar que “siempre se ha identificado con el PNP”.

“(Pero) si incurrió en conducta impropia, que se atenga a las consecuencias, tan sencillo como eso. Aquí no hay excepciones. La ley tiene que aplicarle a todos por igual”, dijo.