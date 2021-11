El gobernador Pedro Pierluisi indicó hoy, martes, que no ha recibido una notificación oficial de la renuncia del alcalde de Cataño, Félix “el Cano” Delgado.

“No tengo notificación formal de que haya renunciado, sé que se está comentando esto en los medios de comunicación. En su momento, si se me notifica formalmente que ha renunciado, pues entonces me expresaré al respecto. Pero al momento, otra vez, es una información que no está confirmada”, sostuvo en conferencia de prensa en el Departamento de Justicia.

Fuentes de El Nuevo Día confirmaron más temprano que Delgado renunció a su cargo, en medio de una serie de controversias y señalamientos relacionados con gastos en lujos y el manejo de fondos en el municipio.

Pierluisi se negó a contestar si Delgado aún goza de su confianza.

En ocasiones anteriores, Pierluisi se ha negado a opinar en relación con otras controversias relacionadas con Delgado. El pasado septiembre rehusó emitir declaraciones sobre el allanamiento por analistas forenses de la Oficina del Contralor de Puerto Rico al municipio de Cataño.

“Es alcalde y veremos, otra vez, no me voy a adelantar, no voy a hacer mayores expresiones, no creo que sea prudente de mi parte. Vamos a esperar a ver si se materializa la renuncia, me imagino que si eso es así, el alcalde se expresará y entonces yo tendré la oportunidad de hacer lo propio”, agregó el gobernador.

La contralora Yesmín Valdivieso confirmó que auditores forenses del Contralor allanaron las oficinas del alcalde como parte de una investigación por supuestas irregularidades en desembolsos de dinero bajo su administración.

La Unidad de Investigación y Datos de El Nuevo Día también reportó en septiembre que Delgado omitió reportar un negocio familiar activo por 10 meses ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

El pasado julio, el alcalde también canceló un contrato de una guagua Cadillac, modelo Escalade del 2021, tras revelarse que alquiló el lujoso vehículo a razón de $4,500 mensuales.