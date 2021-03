Con buena participación y con rapidez comenzó a fluir hoy, domingo, la elección especial para llenar la vacante del exrepresentante Néstor Alonso, aunque hay quejas por la poca publicidad que ha dado la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) al evento.

El senador y secretario general del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, estimó que asistirían entre 200 a 300 personas por precinto. Ríos votó en la escuela Nueva Urbana de Guaynabo.

“Vemos que esto es un precinto que aparentemente va a superar las expectativas. Vemos que el voto adelantado del confinado hemos tenido sobre 3,000 papeletas. Ya tenemos el control de eso en la CEE”, dijo Ríos. “Según lo que me han informado la comisionada (electoral del PNP, Vanesa Santo Domingo) y Edwin Mundo, (comisionado alterno del PNP) a las 7:00 o 8:00 de la noche debemos de tener bastante claro el panorama (de los resultados)”, agregó.

Mundo, quien también acudió a votar a la escuela, precisó que hay 1,048 votos adelantado a domicilio, 340 votos presenciales, 1,840 por correo y 19 votos ausentes. Además, 3,843 confinados votaron.

“El voto adelantado por correo continúa llegando”, dijo Mundo, quien recordó que los novoprogresistas tienen hasta hoy para enviar sus papeletas a la CEE. Es decir, el voto adelantado por correo puede seguir llegando a la CEE, pero debe tener el matasellos de hoy o antes de hoy para ser contado.

Reconoció que, de haber una elección cerrada, el voto adelantado por correo puede ser decisivo.

“1,840 son importantes. Definitivamente sí (pueden decidir una elección cerrada). Espero entre 20,000 a 25,000 personas votando”, apuntó.

El comisionado alterno del PNP indicó que la CEE acordó comenzar a contar, a partir del mediodía de hoy domingo, el voto adelantado. Los colegios abrieron a las 9:00 a.m. y estarán abiertos hasta las 5:00 p.m. Posteriormente, se comenzará con la contabilización de los votos, aunque de forma manual porque no hubo dinero para hacerlo mediante escrutinio electrónico.

También el dinero fue limitado para darle publicidad al evento. La CEE optó por usar partidas operacionales y desplegó publicidad en las redes sociales. Lo mismo hizo el PNP para exponer a los ocho candidatos y sus propuestas.

“Hemos trabajado en las plataformas digitales para darle oportunidad a todos los candidatas y candidatas para que se puedan expresar y pues vemos resultados que la gente está buscando información. No están votando por un acto de fe sino que están haciendo una decisión informada y eso es lo que queremos en el partido”, dijo Ríos.

Críticas de electores

Sin embargo, hubo críticas de electores que entienden que la CEE debió desplegar otros mecanismos para darle publicidad a la elección especial.

“Debe haber exposición de todo. Ya sea radial, televisiva y periódicos”, dijo Olga Rosado tras votar.

La mujer describió el proceso de votación como uno “rapidito”, pero lamentó que no hubiese más publicidad de la elección.

El elector Edwin González, por su parte, dijo que “estaba decidido por quién iba a votar”. Reveló que votó por Allan Mcabee. Sin embargo, no se mostró entusiasta de que la CEE brinde los resultados oficiales hoy, domingo.

“Según lo último que ha pasado en este país, no sabemos nada. Cualquier cosa puede pasar, pero esperamos lo mejor”, dijo el hombre.

Calificó el desempeño de la CEE como uno “mediocre”.

“Tienen que volver a tratar de tener que darle credibilidad al pueblo en el sistema por lo que pasó en las últimas elecciones, todos los días que tardaron en el escrutinio, todas las irregularidades que mucha gente dijo que hubo. El pueblo no sabe si pasaron o no. Pero tienen la duda y cuando siembran la duda en la gente, eso es un problema al momento de ir a votar. Mucha gente lo que hace es que pierde interés en votar y no votan”, sostuvo González.

Además de Mcabee, los candidatos son Jorge Emmanuel Báez, Angelo Cruz, Isabelo “Chabelo” Molina, José “Che” Pérez Cordero, Jackeline Rodríguez, Mario Tevenal y Edwin Omar González. El Nuevo Día supo que los tres favoritos o que podrían prevalecer en la contienda son Mcabee, Pérez Cordero y Rodríguez.

Alonso renunció a su cargo, en enero, tras ser acusado, a nivel federal, por actos de corrupción.

Mientras, el elector Carlos A. Chardón elogió que hubiese poquita fila. Dijo que no tenia “afán” de saber los resultados rápido. Ahora bien, Chardón y su esposa Ana Floreri destacaron que no sabían dónde iban a votar.

“Yo calificó el esfuerzo de la CEE como regular. Yo hice el esfuerzo, pero no encontraba la escuela (para votar)”, dijo Floreri.

Mariangie Bras, contrario a González y a Chardón, dijo que se sintió debidamente informada para votar con la información provista por la CEE a través de las redes sociales.

“Lo tenía que hacer. Creo que estamos viviendo una vida sumamente ajetreada con la familia y todo, y las redes sociales, con el poquito tiempo, ayudó un montón”, dijo.