El gobernador Pedro Pierluisi acusó este miércoles al Partido Popular Democrático (PPD) de obstaculizar sus intentos para lograr que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) tenga una jefatura en propiedad.

De paso, el primer ejecutivo no descartó someter nuevamente a la Asamblea Legislativa nombramientos para la presidencia de la CEE, acéfala desde que el juez Francisco Rosado Colomer renunció el 3 de julio del año en curso.

“Continúan (en el PPD) obstaculizando mis intentos de tener a alguien nombrado en propiedad en la CEE, o sea, alguien presidiendo la CEE de forma definida o permanente. La ley (Código Electoral) establece el mecanismo de que los comisionados electorales, si todos se ponen de acuerdo, puedan designar al presidente de la CEE”, sostuvo Pierluisi.

Según el mandatario, “lo que pasa es que, entonces, no quieren pasar por ese proceso. Otra vez, no los entiendo, porque en ese proceso el comisionado electoral del PPD puede representar a la colectividad, al igual que los otros comisionados electorales”.

La comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) Vanessa Santo Domingo, presentó este martes a sus homólogos una terna de candidatos para presidir la CEE, tal y como anticipó Pierluisi la semana pasada. Los nombres, al momento, no se han dado a conocer. El Nuevo Día supo que se trata de tres jueces y que se incluye, como una cuarta opción, a la presidenta interina de la CEE, Jessika Padilla Rivera. El objetivo, dijeron fuentes, es que los comisionados decidan si dejan a Padilla Rivera en la presidencia alterna o, incluso, la confirman como presidenta en propiedad.

Padilla Rivera asumió la dirección de la CEE el 11 de julio, tras la renuncia de Rosado Colomer. Pero el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, demandó al gobernador y a la CEE al alegar que la funcionaria no está legalmente facultada para asumir la jefatura del ente electoral. El pleito fue desestimado por considerarse inmaduro, pero el juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de San Juan, dejó claro que el interinato de Padilla Rivera no podía ser “ilimitado”.

Además, el pasado 17 de noviembre, Dalmau recurrió nuevamente al tribunal y solicitó que se declare vacante el cargo de presidente del ente electoral.

Bajo ese escenario, Santo Domingo presentó el martes la terna. De inmediato, la comisionada electoral del PPD, Karla Angleró, anticipó que no participaría del proceso para escoger la dirección de la CEE por entender que se violenta el Código Electoral.

“Es hora de que el gobernador Pierluisi Urrutia designe a un presidente o presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones a la brevedad posible, conforme lo dispone el Artículo 3.07(3) de la Ley 58 de 2020”, expresó Angleró en declaraciones escritas.

De acuerdo con el Artículo 3.07(3), los comisionados electorales no tienen jurisdicción sobre el nombramiento del presidente de la CEE habiendo transcurrido el término de 30 días de la renuncia del anterior presidente.

El gobernador insistió en que “lo que están es obstaculizando constantemente. Este asunto está en manos del tribunal y los tribunales se expresarán al respecto en cuanto a la demanda que ha presentado el PPD. Yo no descarto, nunca lo he descartado, hacer una designación de un presidente o una presidenta y someterla a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa ahora mismo está en receso. No lo descarto. Pensé que el próximo paso era que los comisionados electorales pudieran ponerse de acuerdo y, obviamente, el Partido Popular está entorpeciendo eso”.

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte, dijo que la colectividad no descarta participar “de todos los procesos, incluyendo acudir a los tribunales”, mientras que su homólogo de Proyecto Dignidad, el comisionado electoral Nelson Rosario, apoya que Padilla Rivera se quede a cargo de la CEE.

“Yo no tengo problema con Jessika. De hecho, yo creo que debe ser la primera opción”, opinó Rosario, quien recordó que si el PPD no participa del proceso de evaluación de la terna, no habría unanimidad entre los comisionados electorales, como lo dicta la ley para la selección de la jefatura de la CEE.

Por su parte, la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte, acusó al PPD y al PNP de “secuestrar el proceso” y continuar evitando que el pueblo tenga un proceso “transparente y participativo” para la selección de los dirigentes de la CEE.

“Le daremos el mismo proceso que hemos dado a todos los nombres que sometan. Serán evaluados. Pero hay dos situaciones de dos partidos que están poniendo sus intereses personales por encima del pueblo, porque si no hay consenso en la CEE, no vamos a llegar a nada”, apuntó.