Certificaciones oficiales de las elecciones generales se emitirán después de Navidad

“Si estuviéramos listos antes, créanme, estaríamos trabajando las certificaciones antes. Pero no queremos proyectar un calendario, digamos, apretado. Sí, ya definitivamente para el mes de diciembre, 26 o 27, podemos estar firmando esas certificaciones”, indicó.

“Sabemos que nuestros empleados (en la CEE), definitivamente, van a acogerse a esa determinación (de no trabajar ambos días y tomarlos por vacaciones)” , reconoció Padilla Rivera.

Cuestionada sobre si entendía que ahora pasaría lo mismo, Padilla Rivera se mostró confiada en que no.

“Aquí, los comisionados han tenido oportunidad, día a día, de recibir las actas de las mesas. Hemos atendido aquellas discrepancias o situaciones en que los comisionados no han estado satisfechos con algún resultado de trabajo de alguna mesa o de alguna acta. Se ha elevado a Comisión, así que yo puedo entender que todas las controversias las hemos ido atendiendo de manera puntual. No preveo que pueda haber algún tipo de recelo o algún tipo de... que los comisionados puedan no firmar el resultado”, afirmó la presidenta alterna.