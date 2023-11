Nota del editor: para más resultados y contenidos de La Encuesta de El Nuevo Día, visita el sitio especial.

---

El precandidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, calificó como “bien positivo” el que obtendría una ventaja, si las primarias de su colectividad fueran hoy, ante su principal contrincante, Ada Norah Henriquez, según los resultados de La Encuesta de El Nuevo Día, publicados el jueves.

Jiménez resaltó que obtuvo el favor de los participantes a poco tiempo de afiliarse al Proyecto Dignidad, tras abandonar el Partido Nuevo Progresista (PNP), y en momentos en que recién oficializaba sus aspiraciones para las elecciones del 2024.

“Hay que entender que nosotros radicamos nuestra candidatura a la gobernación el 26 de octubre, básicamente esa semana de La Encuesta, así que estos son números preliminares todavía. Mucha gente todavía no conocía que nosotros íbamos a formalizar nuestra candidatura, todavía sin hacer las visitas pertinentes que hay que hacer por la isla en diferentes áreas de Puerto Rico, llevando la visión nuestra”, expresó el alcalde de San Sebastián, en una transmisión en vivo con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Henriquez no estuvo presente durante la transmisión en vivo para reaccionar a los resultados de La Encuesta, pues se excusó debido a un percance de salud.

Jiménez, quien se unió en octubre a las filas de Proyecto Dignidad, ganaría la primaria con un 50% de los votos, de acuerdo con La Encuesta. En segundo lugar, llegaría la abogada Henriquez, con 32% de los votos. Del resto de los afiliados a Proyecto Dignidad, un 5% mencionó que votaría por otra persona, un 8% indicó que no participaría de la primaria y el 5% comentó que no está seguro.

El político pepiniano señaló que ya trabaja en montar su estructura política de cara a las primarias de Proyecto Dignidad, que serán el 11 de febrero.

“Será una campaña corta”, aseveró.

Su brinco del PNP a Proyecto Dignidad ha sido un proceso “cómodo”, aseguró, pues defiende “los principios que, en un momento dado, el Partido Nuevo Progresista abrazaba”.

De acuerdo con La Encuesta, en este momento, un 60% del electorado conoce “poco” o “nada” de Proyecto Dignidad, una colectividad que debutó en el pasado ciclo electoral del 2020. En contraste, un 38% de todos los encuestados acepta que conoce “mucho” o “algo” de ese partido. El restante 2% rehusó contestar.

“Es un partido emergente y hay que hacer mucho trabajo”, reconoció Jiménez.

Señaló que, aunque abandonó el PNP, continúa siendo estadista.

“El principio fundamental de Proyecto Dignidad es reorganizar a Puerto Rico, la gobernanza en Puerto Rico, porque un país quebrado es poco atractivo para que pueda insertarse en la sociedad de Estados Unidos”, indicó.

PUBLICIDAD

Entre sus propuestas, de llegar a la gobernación, dio prioridad a una reestructuración gubernamental, que incluiría los municipios y cambios al sistema judicial.

“En cuanto educación, reformular todo Departamento de Educación. Sabemos que el Departamento de Educación, este año, es muy politizado, tiene alrededor de $5,900 millones este año... Si se dejara por un período de 10 años (el secretario o secretaria), tiene que haber una serie de elementos que puedan evaluar las ejecutorias de ese secretario”, expresó.

Asimismo, planteó cambios al plan de salud del gobierno para servir mejor a los pacientes y destacó que mejorar la seguridad de país debe ir de la mano de los cambios al sistema educativo para dar mayores oportunidades a los jóvenes.

“Proyecto Dignidad es un partido pequeño todavía, no tiene la presencia que tiene el Partido Popular o el Partido Nuevo Progresista en los medios, incluyendo porque no tiene la misma cantidad de líderes electos en diferentes posiciones”, expresó. “Muchas personas quizá todavía no han visto cuál es el planteamiento que estamos haciendo nosotros camino a las elecciones de 2024. Así que hay mucho trabajo. Para los efectos, La Encuesta fue del 24 al 29 de octubre, el 26 yo estaba anunciando mi candidatura, así que hay mucho trabajo pero lo veo positivo”, añadió.