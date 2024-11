“Hemos cambiado el discurso político en Puerto Rico”, asegura el comisionado electoral de Proyecto Dignidad

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle tras las elecciones de 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Tras unos resultados electorales que no fueron los trazados, el liderato de Proyecto Diginidad asegura que los cimientos de la colectividad -a cuatro años de su primera elección general- están fuertes y sostuvieron que, culminada la contienda, están enfocados en solidificar su base de seguidores y el mensaje en defensa de la libertad económica, la vida y el derecho de los padres a educar a sus hijos.

“Según la historia política de Puerto Rico, un partido emergente, que no sale de una división, tiende a desaparecer en una segunda elección y Proyecto Diginidad no desapareció. Mantuvimos la base, mantuvimos la representación en el Senado y la Cámara, y obtuvimos unas candidaturas que no obtuvimos en las elecciones del 2020″, indicó su comisionado electoral, Juan Manuel Frontera.