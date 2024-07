Jenniffer González: “Claro que yo quiero que ‘Johnny’ Méndez sea el presidente de la Cámara”

Bayamón - Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

En medio de la lucha que existe por la presidencia de la Cámara de Representantes, en caso de que el Partido Nuevo Progresista (PNP) gane la mayoría legislativa en noviembre, la presidenta de la colectividad y candidata a la gobernación, Jenniffer González , enfatizó este domingo que no es momento para esas faenas y que primero se deben ganar las elecciones generales.

Sin embargo, González no dudó en reiterar su respaldo para que Carlos “Johnny” Méndez ocupe esa silla nuevamente.

“Nadie puede estar pensando en puestos de liderato porque, pa’ eso, hay que ganar. De la misma manera que yo no estoy, en estos momentos, reclutando personal, ni nombrando jefes de agencias... Nadie puede estar hablando de que fulano va a ser jefe de agencia, porque no se da lo que no se tiene. Hay que ganar”, afirmó González, con Méndez a su lado, en un aparte con la prensa luego de ser la oradora principal del evento para conmemorar el 167 aniversario del natalicio de José Celso Barbosa, en Bayamón.